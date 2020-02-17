Haber Giriş: 17 Şubat 2020 - 12:28,
Manchester City'de UEFA depremi devam ediyor! Şeyh Mansur bin Zayed El Nahyan ve Pep Guardiola...
Manchester City'nin Avrupa kupalarından 2 yıl men edilmesinin etkisi devam ediyor. UEFA'nın açıklamasının ardından gözler Türk takımlarına çevrilirken deprem etkisi yaratan konu hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor.
UEFA, Manchester City'nin FFP'ye uymadığı gerekçesiyle Avrupa Kupaları'ndan 2 yıllığına men edildiğini ve 30 milyon euro para cezası verildiğini açıklamıştı. Avrupa'da şok etkisi yaratan bu kararın ardından yeniş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
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UEFA'nın verdiği ceza ile şok olan Manchester City'nin Birleşik Arap Emirliklerili sahibi Şeyh Mansur bin Zayed El Nahyan, 2 yıl Avrupa'ya gidemeyecek olmalarına rağmen Pep Guardiola ile toplantı gerçekleştirdi.
İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre Pep Guardiola, Şeyh Mansur bin Zayed El Nahyan ile yaptığı toplantının ardından takımda kalmaya karar verdi.
Avrupa basınında Guardiola ve yıldızlarının, transfer olacağı ve Manchester City'nin dağılacağı iddia ediliyordu. Ancak Guardiola, kalmaya karar verirken yıldız futbolculardan da konuyla ilgili ilk açıklama geldi.
Sterling, Manchester City'de cezanın ardından konuşan ilk futbolcu olurken Kevin de Bruyne, Riyad Mahrez, Gabriel Jesus, Bernardo Silva'nın da kalmak istediği iddia edildi. Fernandinho, Agüero ve Leroy Sane'nin durumları ise belirsiz. Üç futbolcu da gelecek sezon sözleşmelerini son senesine girecek ve 3 yıldız ile yeni sezon da devam edilmeyebilir...
Ayrıca Guardiola'nın da alt yapıdan çıkartmak istediği futbolcuları, bu cezayla birlikte kullanabileceği belirtildi. Guardiola, daha önceden yaptığı röportajlarda Manchester City'e yeni bir jenarasyon getirmek istediğini söylüyordu...
İspanyol teknik adamın Phil Foden gibi genç oyunculara ağırlık vereceği, transfer yapmamalarına rağmen yine şampiyonluk hedefleyecek bir kadro oluşturacağının altı çizildi. Başarılı teknik adam, Foden için 'Beni en çok heyecanlandıran oyuncu' sözlerini kullanmıştı. Bu cezalarla birlikte Guardiola ve ekibinin 'daha aç' olması bekleniyor.
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