Manchester City'de UEFA depremi devam ediyor! Şeyh Mansur bin Zayed El Nahyan ve Pep Guardiola...

İspanyol teknik adamın Phil Foden gibi genç oyunculara ağırlık vereceği, transfer yapmamalarına rağmen yine şampiyonluk hedefleyecek bir kadro oluşturacağının altı çizildi. Başarılı teknik adam, Foden için 'Beni en çok heyecanlandıran oyuncu' sözlerini kullanmıştı. Bu cezalarla birlikte Guardiola ve ekibinin 'daha aç' olması bekleniyor.