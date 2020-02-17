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Futbol
Haber Giriş: 17 Şubat 2020 - 12:28, /

Manchester City'de UEFA depremi devam ediyor! Şeyh Mansur bin Zayed El Nahyan ve Pep Guardiola...

Manchester City'nin Avrupa kupalarından 2 yıl men edilmesinin etkisi devam ediyor. UEFA'nın açıklamasının ardından gözler Türk takımlarına çevrilirken deprem etkisi yaratan konu hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor.

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UEFA, Manchester City'nin FFP'ye uymadığı gerekçesiyle Avrupa Kupaları'ndan 2 yıllığına men edildiğini ve 30 milyon euro para cezası verildiğini açıklamıştı. Avrupa'da şok etkisi yaratan bu kararın ardından yeniş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

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Manchester City, CAS'ta hakkını arayacaklarını açıklasa da İngiliz ekibinin teknik direktörü Pep Guardiola ve takımın yıldız futbolcuların geleceği merak konusu...

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UEFA'nın verdiği ceza ile şok olan Manchester City'nin Birleşik Arap Emirliklerili sahibi Şeyh Mansur bin Zayed El Nahyan, 2 yıl Avrupa'ya gidemeyecek olmalarına rağmen Pep Guardiola ile toplantı gerçekleştirdi.

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Adı Barcelona ve Juventus ile ciddi şekilde anılan Guardiola'yı ikna etmeye çalışan Arap Başkan, İngiliz basınının haberine göre amacına ulaştı.

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İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre Pep Guardiola, Şeyh Mansur bin Zayed El Nahyan ile yaptığı toplantının ardından takımda kalmaya karar verdi.

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Ancak Guardiola'ya transfer yapılmayacağı söylendi. Gelen cezalar ve Şampiyonlar Ligi gelirinin olmaması, City'e 100 milyon euro zarar getirecek. Guardiola'ya transfer yapılmayacağı söylenmesine rağmen İspanyol teknik adam, 'tamam' cevabını verdi.

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Avrupa basınında Guardiola ve yıldızlarının, transfer olacağı ve Manchester City'nin dağılacağı iddia ediliyordu. Ancak Guardiola, kalmaya karar verirken yıldız futbolculardan da konuyla ilgili ilk açıklama geldi.

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İsmi Real Madrid ile anılan Raheem Sterling, menajeri aracılığıyla yaptığı açıklamada takımının kendisine ihtiyacı olduğunu ve kesinlikle transfer düşünmediğini belirtti.

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Sterling, Manchester City'de cezanın ardından konuşan ilk futbolcu olurken Kevin de Bruyne, Riyad Mahrez, Gabriel Jesus, Bernardo Silva'nın da kalmak istediği iddia edildi. Fernandinho, Agüero ve Leroy Sane'nin durumları ise belirsiz. Üç futbolcu da gelecek sezon sözleşmelerini son senesine girecek ve 3 yıldız ile yeni sezon da devam edilmeyebilir...

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Agüero, daha önceden yaptığı açıklamalarda City ile Şampiyonlar Ligi kazanmadan takımdan ayrılmayacağını açıklamıştı. Ancak 2 sene boyunca Şampiyonlar Ligi'ne gidilemeyecek olmasının Arjantinli yıldızın kafasını karıştırmış olabileceği kaydediliyor.

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Ayrıca Guardiola'nın da alt yapıdan çıkartmak istediği futbolcuları, bu cezayla birlikte kullanabileceği belirtildi. Guardiola, daha önceden yaptığı röportajlarda Manchester City'e yeni bir jenarasyon getirmek istediğini söylüyordu...

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İspanyol teknik adamın Phil Foden gibi genç oyunculara ağırlık vereceği, transfer yapmamalarına rağmen yine şampiyonluk hedefleyecek bir kadro oluşturacağının altı çizildi. Başarılı teknik adam, Foden için 'Beni en çok heyecanlandıran oyuncu' sözlerini kullanmıştı. Bu cezalarla birlikte Guardiola ve ekibinin 'daha aç' olması bekleniyor.

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Öte yandan UEFA'nın Manchester City kararının ardından gözler Türk takımlarına çevrilmişti. Futbolseverlerin en çok merak ettiği konu ise Manchester City'e verilen bu tarihi cezanın ardından Türk takımlarının durumu...

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UEFA, geçen sezona ait Finansal Fair Play 2019 Raporu’nu geçtiğimiz ay açıklamıştı. Raporda son iki sezonun toplam bilançosu yer alıyordu. UEFA'nın raporunda yapılandırma anlaşması imzalanan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor ile ilgili bilgilere yer verildi.

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UEFA'nın raporunda Galatasaray'ın 2017 / 2018 ve 2018 / 2019 sezonlarında kulübün yapılan anlaşma şartlarına uyduğu belirtildi.

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Beşiktaş'ın geciken ödemeler nedeniyle 100 bin euro para cezası aldığı ifade edilirken, Fenerbahçe ve Trabzonspor için detaylı bilgiler verildi.

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2017 / 2018 ve 2018 / 2019 sezonları için Fenerbahçe ile Trabzonspor'un yapılandırma anlaşmasını ihlal ettikleri ifade edildi. UEFA her iki takım için duruşma aşamasının devam ettiğini vurgulamıştı.

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UEFA'nın açıkladığı raporda yer alan bilgiler Fenerbahçe ve Trabzonspor tarafından 2019 yılı içerisinde açıklandı. Fenerbahçe, Temmuz ayında yaptığı açıklamada UEFA gelirlerinden 2 milyon euro kesintiye gidileceğini ve 2020 / 2021 ile 2021 /2022 sezonlarında UEFA kadrolarında 23 oyuncu sınırlandırılması olacağını duyurmuştu.

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Sarı lacivertlilerin pozitif transfer bakiyesi zorunluluğu da bulunuyor. Aksi durumda Fenerbahçe önümüzdeki 2 sezon içerisinde yeni transferlerini UEFA kadrolarına dahil edemeyecek.

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Trabzonspor da UEFA'nın açıkladığı finansal fair play raporunda yer alan bilgileri resmi olarak duyurmuş ve UEFA'nın verdiği Avrupa gelirlerinin yüzde 50'sine el koyma kararını da CAS'a taşımıştı.

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