Malatyaspor - Beşiktaş maçının ardından... 'Gökhan Gönül ve Caner Erkin...'

DİABY 10 NUMARA İÇİN UYGUN DEĞİL Beşiktaş, ilk 45 dakika boyunca tek pozisyon bile bulamadı... Tabii ki rakibin tedbirleri de önemliydi ama esas problem kadro yapısıydı. Tyler Boyd santrfor oynamayı bilmediği gibi bütün sezon az görev aldığından arkadaşlarıyla da arasında bir uyum yok. Diaby'nin yetenekleri 10 numara için uygun değil. Atiba da olmayınca kısır bir döngü oluştu. İkinci yarı başında kalecinin hediye ettiği bir penaltıyla Beşiktaş skor avantajı yakaladı. Hemen sonrasında Güven kendi yarattığı bir pozisyonda büyük bir bencillik yapıp, bomboş arkadaşına pas yerine şutu tercih etti. Sonrasında Beşiktaş geriye yaslandı. Malatyaspor da beraberlik peşinde koştu. Ama Malatya'nın hücum girişimlerinde de bir etkinlik yoktu. Sonuçta pozisyonu az olan maçta Beşiktaş, eksik kadrosuyla istediği üç puanı penaltı golüyle almış oldu.