Malatyaspor - Beşiktaş maçının ardından... 'Gökhan Gönül ve Caner Erkin...'
Beşiktaş, Malatya'da aldığı üç puanla üçüncü sıraya yerleşerek Avrupa için önemli bir adım atarken spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
GÜNTEKİN ONAY: BÜYÜK İŞ BAŞARDI
Malatyaspor için kader maçıydı. Beşiktaş ise Galatasaray, Fenerbahçe ve Alanyaspor’un kaybettiği hafta 3’üncülük şansını güçlendirmek için kazanmak zorundaydı.
2
Abone Ol
Burak, Ljajic, Atiba’dan yoksun Kartal, tüm olumsuzluklara rağmen galibiyet için kararlı bir görüntü ortaya koydu. Boyd-Diaby-Lens ve N’Koudou’dan oluşan hücum hattı Malatya savunmasının alan vermemesiyle ilk 45 dakikada bocaladı. Siyah beyazlılar orta alanla hücum hattı arasında pas kanallarını da kuramayınca oyun üstünlüğünü skora yansıtacak fırsatlardan uzaktı.
3
Abone Ol
Caner-Gökhan gibi tecrübeli isimlerin karakter koyduğu ve sorumluluk aldığı, Elneny’nin yüksek standartını devam ettirdiği bir maç oldu. Defanstaki Ruiz-Vida iyi bir ikili ve Malatya forvetlerine fazla şans vermedi.
4
Abone Ol
KARAMAN'IN HAMLELERİ
Son bölümde 5 oyuncu değişikliğiyle net bir ofansif hamle yapan Hikmet Karaman’ın takımı kalabalık bir şekilde Beşiktaş’ın üzerine gitti ancak siyah beyazlıların savunmasını aşamadı. Bu kadar eksik olmasına rağmen böylesine zor bir deplasmanda kazanan siyah beyazlılar gerçekten de önemli bir iş başardı. Sergen Yalçın’ın takımı her koşulda büyük takım kimliğini ortaya koyuyor. Diaby-N’Koudou ve sonradan oyuna giren Güven pas konusunda yetersizler.
5
Abone Ol
Özellikle vuruş özelliğiyle dikkat çeken Güven’in, maçlarını bir kez daha izlemesi şart. Çok uygun durumda vermediği pas, yaptığı yanlış tercihler oyun bilgisinin eksikliğinden.
6
Abone Ol
ÖMER ÜRÜNDÜL: EKSİK KADROYLA İSTEDİĞİNİ ALDI
Malatya'da pozisyon açısından çok kısır bir ilk yarı izledik. Geçen hafta öncesi puan cetvelinde sıkıntılı bir durumda bulunan Malatyaspor, Sivasspor'dan 3 puanla dönünce bu bonusun kıymetini bilip, planlı programlı hazırlanmış; geride iyi yerleşip, iyi bir alan savunması uygulayıp öncelikle oyunu tutup, kontrollü anlayışı benimsemek...
7
Abone Ol
DİABY 10 NUMARA İÇİN UYGUN DEĞİL
Beşiktaş, ilk 45 dakika boyunca tek pozisyon bile bulamadı... Tabii ki rakibin tedbirleri de önemliydi ama esas problem kadro yapısıydı. Tyler Boyd santrfor oynamayı bilmediği gibi bütün sezon az görev aldığından arkadaşlarıyla da arasında bir uyum yok. Diaby'nin yetenekleri 10 numara için uygun değil. Atiba da olmayınca kısır bir döngü oluştu. İkinci yarı başında kalecinin hediye ettiği bir penaltıyla Beşiktaş skor avantajı yakaladı. Hemen sonrasında Güven kendi yarattığı bir pozisyonda büyük bir bencillik yapıp, bomboş arkadaşına pas yerine şutu tercih etti. Sonrasında Beşiktaş geriye yaslandı. Malatyaspor da beraberlik peşinde koştu. Ama Malatya'nın hücum girişimlerinde de bir etkinlik yoktu. Sonuçta pozisyonu az olan maçta Beşiktaş, eksik kadrosuyla istediği üç puanı penaltı golüyle almış oldu.
8
Abone Ol
EN BÜYÜK ARTI TAKIM SAVUNMASI
Dün gece takımdaki en büyük artı takım savunmasıydı. Sergen Yalçın'ın riskli ofansif anlayışta çok pozisyon verildiğini göz önüne alması gerekirdi. Bu maçta bunu gördük. Necip yine sınırlı kapasitesine rağmen iki stoperinin önünde defansif bir sigortaydı. Malatyaspor, Burak ve Atiba'sız yakaladığı Beşiktaş karşısında fırsatı değerlendiremedi.
9
Abone Ol
OKTAY DERELİOĞLU: KARTAL ÜÇÜNCÜLÜK AŞKINA
Beşiktaş için kalan bölümde üçüncülük hedefi oldukça önemli ve Sivas'ın kazanması sonrası dünkü Yeni Malatya maçı Siyah-Beyazlılar adına daha da kritik hale gelmişti. Dengeli başlayan karşılaşmada ilk yarıda iki takım da üretkenlik gösteremedi.
10
Abone Ol
Beşiktaş'ın birçok eksiğinin olması da bu tutuk oyunda etkiliydi. Ortada giden maçta VAR uyarısıyla kazanılan penaltı sonrası Caner'in attığı gol kısır geçen Beşiktaş'a zorlu deplasmanda 3 puanı getirdi.
11
Abone Ol
İSTEDİĞİNİ ALDI...
Beşiktaş dün tam olarak istediği futbolu sahaya yansıtamasa da sonuca gitmeyi bildi ki bitime iki hafta kala önemli olan da 3 puanın gelmesiydi. Siyah-Beyazlılar'da dün ön plana çıkan oyuncular ise takımın iki tecrübeli ismi Gökhan Gönül ve Caner Erkin oldu.
12
Abone Ol
Malatyaspor ise çok kritik 3 puan kaybetti. Beşiktaş, dünkü maçta üçüncülük hedefini bırakmayacağını bir kez daha gösterdi. Gözler artık Fenerbahçe maçına çevrildi.
13
Abone Ol
MAÇIN EN İYİSİ GÖKHAN: Terinin son damlasına kadar savaştı.
14
Abone Ol
MAÇIN EN KÖTÜSÜ ROBIN YALÇIN: Pas kalitesi yeterli değildi.