Maçlar ve derbiler seyircili oynanacak mı? Kulüpler Birliği Başkanı'ndan açıklama
Maçlar seyircili oynanacak mı? sorusu Süper Lig yeni sezonunun başlamasıyla beraber gündeme geldi. Daha önce açıklamalarda bulunan TFF, müsabakalara tribün kapasitesinin yüzde 30'u kadar seyirci alınacak olup locaların kullanımı da serbest bırakılacağını bildirmişti. Bilim Kurulu kararının da önem arz ettiği konuyla ilgili yeni bir açıklama daha yapıldı. Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, konunun görüşüleceğini söyledi. İşte, seyircili maç açıklamasıyla ilgili detaylar.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Süper Lig 2020 2021 sezonu devam ederken maçların seyircili oynanıp oynanmayacağı son dakika açıklamalarla takip ediliyor. Geçtiğimiz günlerde TFF yaptığı açıklamada sınırlı seyircili maç kararı verildiğini duyurmuştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise "Seyircili olmaması, seyircisiz devam edilmesi şeklinde Bilim Kurulu önerisini yaptı" demişti. Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil'den gelen son dakika açıklamada ise Sağlık Bakanlığı ve Spor Bakanlığı ile görüşüleceğini azından statların belirli bölgelerinin kullanılması talebinde bulunacaklarını aktardı.
2
Abone Ol
DERBİLER VE MAÇLAR SEYİRCİLİ Mİ OYNANACAK?
Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, 16 Eylül'de yapılan toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Sepil şunları söyledi;
"Futbol federasyonu yayıncı kuruluş ile görüşmelerini sürdürüyor. Kulüpler Birliği olarak hep aynı noktadayız, kontrat ne diyorsa hakkımız odur, kontratın gerektirdiği ödemenin yayıncı kuruluş tarafından yapılmasını istiyoruz."
"Bazı ülkelerde ligler başladı ve belirli oranda seyirci alınmaya başlandı. Sağlık Bakanlığı ve Spor Bakanlığı ile görüşüp, en azından statların belirli bölgelerinin, örneğin locaların, kulüplere gelir getirebilmesi için kullanılması talebinde bulunacağız."
3
Abone Ol
SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA NE DEMİŞTİ?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) maçların ekim ayından itibaren stat kapasitesinin yüzde 30’u kadar seyirciyle oynanması kararıyla ilgili bir açıklama yaptı.
Bakan Koca, futbolun Bilim Kurulu’nun gündeminde olduğunu söyleyerek, "Belli bir döneme kadar veya ilk yarı için müsabakaların seyircisiz olması şeklinde bir öneri var. Seyircili olmaması, seyircisiz devam edilmesi şeklinde Bilim Kurulu önerisini yaptı. Yaklaşımımız budur" ifadelerini kullandı.
4
Abone Ol
TFF'DEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) maçların sınırlı sayıda seyircili oynanması hakkında kararını verdi.
TFF, Ekim ayından itibaren futbol müsabakalarının sınırlı sayıda seyirciyle oynanmasına karar verdi.
TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Riva'da bugün yaptığı toplantıda Ekim ayından itibaren futbol müsabakalarının sınırlı sayıda seyirciyle oynanması kararını vermiştir.
5
Abone Ol
Bu kapsamda; TFF Sağlık Kurulu'nun protokolü ile belirlenen tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla müsabakalara tribün kapasitesinin yüzde 30'u kadar seyirci alınacak olup locaların kullanımı da serbest bırakılacaktır.Stadyumlara ateş ölçümü yapılarak alınacak tüm seyircilerin tribünlerde sosyal mesafeye uyması ve maske takması zorunlu olacaktır.
Müsabakalara seyirci alınması ile ilgili tüm detaylar daha sonra ilan edilecektir.