Maçlar seyircisiz mi oynanacak? Süper Lig yeni sezon maçlarıyla ilgili Bakan Koca'dan açıklama
Maçların seyircisiz mi oynanacak? sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Ekim ayından itibaren futbol müsabakalarının sınırlı sayıda seyirciyle oynanması kararı alındığını duyurmuştu. Bilim Kurulu toplantısının ardından son dakika açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, futbol maçlarının seyircili oynanması kararıyla ilgili değerlendirme Bakan Koca,"Bilim Kurulu, ’seyircisiz oynansın’ önerisinde bulundu." dedi. İşte, futbol maçlarıyla ilgili yapılan son açıklamalar.
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Koronavirüs salgını devam ederken, mart ayında seyircili oynanması yasaklanan futbol müsabakalarıyla ilgili son durum gündeme gelmeye devam ediyor. TFF, müsabakalara tribün kapasitesinin yüzde 30'u kadar seyirci alınacak olup locaların kullanımı da serbest bırakılacağını geçtiğimiz günlerde duyurdu. Ekim ayından itibaren geçerli olacak olan kararla ilgili Bakan Koca açıklamada bulunarak, "Seyircili olmaması, seyircisiz devam edilmesi şeklinde Bilim Kurulu önerisini yaptı." dedi.
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MAÇLAR SEYİRCİSİZ Mİ OYNANACAK?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) maçların ekim ayından itibaren stat kapasitesinin yüzde 30’u kadar seyirciyle oynanması kararıyla ilgili bir açıklama yaptı.
Bakan Koca, futbolun Bilim Kurulu’nun gündeminde olduğunu söyleyerek, "Belli bir döneme kadar veya ilk yarı için müsabakaların seyircisiz olması şeklinde bir öneri var. Seyircili olmaması, seyircisiz devam edilmesi şeklinde Bilim Kurulu önerisini yaptı. Yaklaşımımız budur" ifadelerini kullandı.
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TFF'DEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) maçların sınırlı sayıda seyircili oynanması hakkında kararını verdi.
TFF, Ekim ayından itibaren futbol müsabakalarının sınırlı sayıda seyirciyle oynanmasına karar verdi.
TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;
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Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Riva'da bugün yaptığı toplantıda Ekim ayından itibaren futbol müsabakalarının sınırlı sayıda seyirciyle oynanması kararını vermiştir.
Bu kapsamda; TFF Sağlık Kurulu'nun protokolü ile belirlenen tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla müsabakalara tribün kapasitesinin yüzde 30'u kadar seyirci alınacak olup locaların kullanımı da serbest bırakılacaktır.
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Stadyumlara ateş ölçümü yapılarak alınacak tüm seyircilerin tribünlerde sosyal mesafeye uyması ve maske takması zorunlu olacaktır.
Müsabakalara seyirci alınması ile ilgili tüm detaylar daha sonra ilan edilecektir.