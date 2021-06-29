MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriMaçlar seyircili mi oynanacak? İşte son dakika açıklaması..
GeriSpor Maçlar seyircili mi oynanacak? İşte son dakika açıklaması..
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Spor Arena
Haber Giriş: 29 Haziran 2021 - 17:32 | 

Maçlar seyircili mi oynanacak? İşte son dakika açıklaması..

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Spor müsabakaları, sayıları belirlenerek tedbirlerle seyircili oynanabilecek." dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sporseverlerin aylardır beklediği seyirci müjdesini verdi.

2

Spor müsabakalarının yeni sezonda seyircili oynanıp oynanmayacağına dair açıklamalarda bulunan Fahrettin Koca, "Önümüzdeki süreçte yalnızca tek bir alanda değil bütün alanlarda kısıtlamaları kaldırmaktan yanayız. Spor müsabakaları için de benzer şekilde sayıları belirleyerek, tedbirlerle seyircili oynanabileceğini şimdiden söylemek istiyorum." dedi.

3
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi