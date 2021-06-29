Maçlar seyircili mi oynanacak? İşte son dakika açıklaması..
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Spor müsabakaları, sayıları belirlenerek tedbirlerle seyircili oynanabilecek." dedi.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sporseverlerin aylardır beklediği seyirci müjdesini verdi.
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Spor müsabakalarının yeni sezonda seyircili oynanıp oynanmayacağına dair açıklamalarda bulunan Fahrettin Koca, "Önümüzdeki süreçte yalnızca tek bir alanda değil bütün alanlarda kısıtlamaları kaldırmaktan yanayız. Spor müsabakaları için de benzer şekilde sayıları belirleyerek, tedbirlerle seyircili oynanabileceğini şimdiden söylemek istiyorum." dedi.