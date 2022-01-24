Maçlar ne zaman oynanacak? TFF 2'nci Lig maçları ne zamana ertelendi? TFF'den son dakika açıklama

TFF 2. Lig maçları ne zamana alındı sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. İstanbul'da aralıklarla devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle birçok önlem alındı. 26 Ocak’ta oynanacak 22'nci hafta maçlarının da ileri bir tarihte oynanması kararlaştırıldı. Ancak TFF 2. Lig maçlarının yeni tarihi hakkında bir bilgi bulunmuyor.
TFF 2'nci Lig’de 26 Ocak’ta oynanacak 22'nci hafta maçları elverişsiz hava koşulları ve ulaşımda yaşanan aksaklıklar nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Ülkemizi etkisi altına alan elverişsiz hava koşulları ve ulaşımda yaşanan aksaklıklar nedeniyle TFF 2'nci Lig Beyaz ve Kırmızı Grup’ta 26 Ocak Çarşamba günü oynanması planlanan 22'nci hafta karşılaşmalarının tamamı ileri bir tarihe ertelendi. 22'nci hafta müsabakalarının oynanacağı tarih Federasyonumuz tarafından daha sonra ilan edilecek" denildi.
Dün akşam saat 19.00'da başlayan, elverişsiz hava ve saha koşulları nedeniyle ertelenen ve bugün oynanması planlanan Eyüpspor - Bursaspor maçı ileri bir tarihe ertelenmişti. TFF'den konuyla ilgili açıklama geldi.
TFF'den yapılan açıklamada, "Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında oynanan, elverişsiz hava ve saha koşulları nedeniyle 12. dakikada hakem tarafından bugün aynı saate ertelenen Eyüpspor-Bursaspor maçı, elverişsiz hava koşullarının devam etmesi sebebiyle Federasyonumuz tarafından ileri bir tarihe ertelendi." ifadeleri kullanıldı.
Bursaspor'un erteleme açıklaması ise şöyle;
Ligin 22. haftasında 23 Ocak Pazar günü saat 19.00'da başlayan, elverişsiz hava ve saha koşulları nedeniyle ertelenen Eyüpspor maçımız; elverişsiz saha koşullarının devam etmesi ve sporcu sağlığı göz önüne alınarak ileri bir tarihe ertelenmiştir.