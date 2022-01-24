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Maçlar ne zaman oynanacak? TFF 2'nci Lig maçları ne zamana ertelendi? TFF'den son dakika açıklama

#TFF 2'Nci Lig#Tff#Maç

Maçların ne zamana ertelendiği, TFF'den gelen açıklama ile belli oldu. İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle hayat adeta durma noktasına gelirken, alınan kararlara futbol maçları da eklendi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) konuyla ilgili yapılan açıklamada bu hafta oynanması beklenen TFF 2'nci Lig maçlarının ileri bir tarihe alındığı bildirildi. Maçlarla ilgili yapılan son dakika açıklama sonrası gözler 22. hafta TFF 2'nci Lig maç tarihlerine çevrildi. Peki, TFF 2'nci Lig maçları ne zamana ertelendi, ne zaman oynanacak? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.

1/5Maçlar ne zaman oynanacak TFF 2nci Lig maçları ne zamana ertelendi TFFden son dakika açıklama

TFF 2. Lig maçları ne zamana alındı sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. İstanbul'da aralıklarla devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle birçok önlem alındı. 26 Ocak’ta oynanacak 22'nci hafta maçlarının da ileri bir tarihte oynanması kararlaştırıldı. Ancak TFF 2. Lig maçlarının yeni tarihi hakkında bir bilgi bulunmuyor.

2/5TFF 2. LİG. MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK

TFF 2. LİG. MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

TFF 2'nci Lig’de 26 Ocak’ta oynanacak 22'nci hafta maçları elverişsiz hava koşulları ve ulaşımda yaşanan aksaklıklar nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

3/5Maçlar ne zaman oynanacak TFF 2nci Lig maçları ne zamana ertelendi TFFden son dakika açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Ülkemizi etkisi altına alan elverişsiz hava koşulları ve ulaşımda yaşanan aksaklıklar nedeniyle TFF 2'nci Lig Beyaz ve Kırmızı Grup’ta 26 Ocak Çarşamba günü oynanması planlanan 22'nci hafta karşılaşmalarının tamamı ileri bir tarihe ertelendi. 22'nci hafta müsabakalarının oynanacağı tarih Federasyonumuz tarafından daha sonra ilan edilecek" denildi.

4/5EYÜPSPOR BURSASPOR MAÇI DA ERTELENMİŞTİ

EYÜPSPOR BURSASPOR MAÇI DA ERTELENMİŞTİ

Dün akşam saat 19.00'da başlayan, elverişsiz hava ve saha koşulları nedeniyle ertelenen ve bugün oynanması planlanan Eyüpspor - Bursaspor maçı ileri bir tarihe ertelenmişti. TFF'den konuyla ilgili açıklama geldi.

TFF'den yapılan açıklamada, "Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında oynanan, elverişsiz hava ve saha koşulları nedeniyle 12. dakikada hakem tarafından bugün aynı saate ertelenen Eyüpspor-Bursaspor maçı, elverişsiz hava koşullarının devam etmesi sebebiyle Federasyonumuz tarafından ileri bir tarihe ertelendi." ifadeleri kullanıldı.

5/5Maçlar ne zaman oynanacak TFF 2nci Lig maçları ne zamana ertelendi TFFden son dakika açıklama

Bursaspor'un erteleme açıklaması ise şöyle;

Ligin 22. haftasında 23 Ocak Pazar günü saat 19.00'da başlayan, elverişsiz hava ve saha koşulları nedeniyle ertelenen Eyüpspor maçımız; elverişsiz saha koşullarının devam etmesi ve sporcu sağlığı göz önüne alınarak ileri bir tarihe ertelenmiştir.

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#TFF 2'Nci Lig#Tff#Maç