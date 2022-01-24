Maçlar ne zaman oynanacak? TFF 2'nci Lig maçları ne zamana ertelendi? TFF'den son dakika açıklama

EYÜPSPOR BURSASPOR MAÇI DA ERTELENMİŞTİ

Dün akşam saat 19.00'da başlayan, elverişsiz hava ve saha koşulları nedeniyle ertelenen ve bugün oynanması planlanan Eyüpspor - Bursaspor maçı ileri bir tarihe ertelenmişti. TFF'den konuyla ilgili açıklama geldi.



TFF'den yapılan açıklamada, "Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında oynanan, elverişsiz hava ve saha koşulları nedeniyle 12. dakikada hakem tarafından bugün aynı saate ertelenen Eyüpspor-Bursaspor maçı, elverişsiz hava koşullarının devam etmesi sebebiyle Federasyonumuz tarafından ileri bir tarihe ertelendi." ifadeleri kullanıldı.