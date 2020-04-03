Son Dakika | Corona virüsü (koronavirüs) kabusunun başladığı yere taşınıyorlar!
Corona virüsü sebebiyle yaşanan ertelenen liglerin tamamlanması için ve 762 milyon Euro'luk kaybı yaşamama adına akıllara durgunluk verecek bir plan belirlendi.
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Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (corona virüs) salgını, 1 Aralık 2019 tarihinde Çin'in Hubei bölgesinin başkenti olan Vuhan'da ortaya çıktı.
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DÜNYAYI ETKİSİ ALTINA ALDI
Çeşitli hastalarda belirli bir neden olmaksızın gelişen ve tedavi ile aşılara cevap vermeyen bir zatürre görülmesi üzerine SARS-CoV-2 olarak adlandırılan yeni bir koronavirüs teşhis edildiği açıklandı.
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Daha önceleri hayvandan insana bulaştığı açıklanan ancak sonra insandan insana da bulaşabilen (havada veya yüzeylerde bulunan virüs içeren damlacıkların nefes yoluyla vücuda girmesiyle) virüsün bulaşma oranı 2020 Ocak ortasında büyüme gösterdi.
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TEK TEK RAPOR EDİLDİ VE...
İlerleyen zamanlarda Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya-Pasifik'te yer alan çeşitli ülkelerde yaşanan virüs vakaları rapor edilmeye başlandı.
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11 Mart 2020'de Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel salgın ilan edildi. 13 Mart 2020'de ise Avrupa'nın artık koronavirüs krizinin merkez üssü haline geldiğini bildirdi.
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2 Nisan itibarıyla da dünyada 1 milyonun üzerinde vaka ve 50 binin üzerinde ölüm meydana geldi.
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LİGLER ERTELENİNCE...
Koronavirüs salgınının Avrupa'ya ulaşmasıyla birlikte tüm ligler ertelendi. Bunlardan biri de dünyanın en iyisi olarak gösterilen İngiltere Premier Lig'di...
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AKILLARA DURGUNLUK VERECEK PLAN
Ancak Premier Lig yetkilileri ligin tamamlanmaması durumunda yaşanacak olan 762 milyon Euro'luk kaybı göze almamak için akıllara durgunluk verecek bir plan belirledi: Ligi Çin'de tamamlamak...
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PREMİER LİG ÇİN'DE TAMAMLANACAK MI?
Virüsün tüm dünyaya yayıldığı Çin'de koronavirüs vakalarının azaldığı açıklansa da bu fikir birçok Premier Lig ekibi yöneticisine çılgınca geliyor.
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KESİNLİKLE KATLEDİLİRİZ
İsmi açıklanmayan bir kulüp CEO'su konuyla ilgili olarak "Önerilen yer Çin. Bu hiç mantıklı değil ve bence kesinlikle reddedilecek. Ayrıca Premier Lig'i alıp dünyanın başka bir yerine götürürsek, kesinlikle katlederiz" ifadelerini kullandı.
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EYLÜL'E KADAR ERTELENDİ
UEFA, tüm liglerin bitmesi için ülkelere zaman tanıyacak. Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi olmak üzere tüm uluslararası oyunlar Eylül adına kadar ertelendi.
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YAYIN KRİZİ
Ancak televizyon ve reklam gelirleri açısından dünyanın en büyük ligi olan Premier Lig'de ekipler büyük bir krizin eşiğine geldi.
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Hükümet; taraftarlar ve yorumcuların, yüzlerce kulüp personeli ücretsiz izne çıkarılmışken futbolcuların maaşlarında kesintiye gitmesini eleştirmelerine katılıyor.
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OYUNCULAR ÜZERLERİNE DÜŞENİ YAPMALI
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock da yaptığı açıklamada "Birçok insanın yaptığı fedakarlıklar göz önüne alındığında, Premier Lig futbolcuları da maaşlarında indirime giderek üzerlerine düşeni yapmalılar" ifadelerini kullandı.
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Tottenham, Newcastle United ve Norwich City gibi kulüplerin bazı yöneticileri çalışanların işsiz kalmaması için yıllık ücretlerinin bir kısmından vazgeçmek zorunda kaldılar.
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FEDAKARLIĞI FUTBOLCULAR YAPSIN
Tottenham eski menajeri Harry Redknapp ise "Buna inanamıyorum. Burada oyuncularının yılda 10-12 milyon Euro kazandığı bir kulüpten bahsediyorsunuz" diyerek fedakarlık yapması gerekenin yöneticiler değil, futbolcular olması gerektiğini vurguladı.
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İngiltere Profesyonel Futbolcular Derneği ise yaptığı açıklamada kulüplerin önceliği futbolculara değil çalışanlarına vermesi gerektiğinin altını çizdi.