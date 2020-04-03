Son Dakika | Corona virüsü (koronavirüs) kabusunun başladığı yere taşınıyorlar!

KESİNLİKLE KATLEDİLİRİZ İsmi açıklanmayan bir kulüp CEO'su konuyla ilgili olarak "Önerilen yer Çin. Bu hiç mantıklı değil ve bence kesinlikle reddedilecek. Ayrıca Premier Lig'i alıp dünyanın başka bir yerine götürürsek, kesinlikle katlederiz" ifadelerini kullandı.