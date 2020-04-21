Luis Figo'nun eşi Helen Svedin'in kıskançlık krizi! 'Hemen eve gittiler...'

Real Madrid'in 'Yıldızlar topluluğu' olarak adlandırılan yılların unutulmaz futbolcuları arasında yer alan Luis Figo ve eşi Helen Svedin'in yıllar sonra sırrı ortaya çıktı.
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İspanyol ekibinin eski futbolcularından Ivan Helguare, İspanya basınına açıklamalarda bulunurken yıllar önce takım halinde yaptıkları bir partide yaşananları anlattı.
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Helguera, kendi eşi ve Luis Figo'nun eşi Helen Svedin'in kıskançlık krizine girdiğini söyledi ve o olayı şu sözlerle anlattı;
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''Ronaldo, bir gün parti veriyordu. Biz de takım halinde, eşlerimiz ile birlikte partiye gittik. Her şey güzel gidiyordu.''
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''Ardından bir otobüsün içinden çok sayıda genç kadın çıktı. Çok fazlaydı... Olaylar değişik bir hal alacaktı. Eşim hemen eve gitmemiz gerektiğini söyledi.''
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'Figo'ya baktım. Figo'nun eşi Svedin de kıskançlık krizine girmiş ve eve gitmeleri gerektiğini söylüyordu. İkimizin başına da aynı olay geldi... Hem biz hem de Figo, eve gitmek zorunda kaldı.''
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''Parti yapılan ev Ronaldo'nundu. Ona bir şey olmadı tabi... O evi de daha sonra Sergio Ramos'a sattı.''
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Portekizli eski futbolcu Luis Figo, 2004-05 sezonunda Inter'e transfer olmadan önce 5 sezon Real Madrid'de oynadı ve 2 buçuk sezon Brezilyalı Ronaldo ile birlikte aynı takımda forma giymişti. O dönemde Ronaldo'nun Figo'nun eşi hakkında sarf ettiği sözler tartışma yaratmıştı.
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Brezilyalı Ronaldo, Figo'nun eşi hakkında şu sözleri söylemişti: "Bir gün başkan Perez bana gelerek 'Ronnie, niye evinde daha fazla vakit geçirmiyorsun? Bak Figo'ya! O, hep evinde, eşinin yanında' diye çıkıştı. Ben de, 'Bak başkan... Figo'nun eşini görmüyor musun? O, benim eşim olsa, ben de partilerde dolaşmam, hep evimde otururum' yanıtını verdim."
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Figo ise bu sözleri yıllar sonra affettiğini açıklamıştı.