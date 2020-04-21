Luis Figo'nun eşi Helen Svedin'in kıskançlık krizi! 'Hemen eve gittiler...'

Brezilyalı Ronaldo, Figo'nun eşi hakkında şu sözleri söylemişti: "Bir gün başkan Perez bana gelerek 'Ronnie, niye evinde daha fazla vakit geçirmiyorsun? Bak Figo'ya! O, hep evinde, eşinin yanında' diye çıkıştı. Ben de, 'Bak başkan... Figo'nun eşini görmüyor musun? O, benim eşim olsa, ben de partilerde dolaşmam, hep evimde otururum' yanıtını verdim."