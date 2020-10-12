Los Angeles Lakers'ın NBA şampiyonluğunun ardından duygusal anlar! Kobe Bryant...
NBA Finalleri'nde Los Angeles Lakers'ın Miami Heat'i 4-2 ile geçip şampiyon olmasının ardından duygusal anlar yaşandı.
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NBA Finalleri'nde Los Angeles Lakers, 6. maçta Miami Heat'i 106-93 mağlup ederek seride durumu 4-2 yaptı ve tarihindeki 17. şampiyonluğa ulaştı.
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Final MVP'si ödülünün sahibi olan LeBron James, bunu 3 farklı takımla başaran NBA'deki ilk oyuncu olarak tarihe adını yazdırdı.
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TARİHE GEÇEN ŞAMPİYONLUK
NBA'de 17. şampiyonluğuna ulaşan Lakers, ayrıca şampiyonluk sayısında Boston Celtics’i yakaladı. Lakers böylece NBA tarihinin en başarılı takımı unvanını Celtics ile paylaşmış oldu.
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Lebron James ve Anthony Davis, Lakers'a 10 yıl sonra şampiyonluğu getiren isimler oldu. Lakers, son şampiyonluğunu 2010 yılında elde etmişti. 26 Ocak 2020 tarihinde geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybeden efsane basketbolcu Kobe Bryant, 2010 yılında takımı şampiyonluğa taşıyan isim olmuştu.
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KOBE BRYANT UNUTULMADI
Şampiyonluğun ardından Ocak ayında trajik bir helikopter kazası sonucunda hayatını kaybeden efsane oyuncu Kobe Bryant unutulmadı...
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Finallerde çok iyi bir performans ortaya koyan Anthony Davis, maçın ardından yaptığı açıklamada şampiyonluğu Kobe Bryant'a armağan ettiklerini söyledi.
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'EMİNİM BİZİ İZLEYİP GURURLANIYOR'
Davis, maçın ardından şu sözleri kullandı; ''Kaza yaşandığından beri Kobe Bryant için şampiyon olmak istiyorduk. Eminim ki Kobe bir yerlerden bizi izleyip gururlanıyor. Eminim eşi Vanessa, tüm NBA, hayranları bizimle onur duyuyor.''
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'BUNU ONUN İÇİN KAZANDIK'
''Bu şampiyonluğun anlamı bizim için çok büyük. Kobe Bryant hepimiz için bir abi gibiydi. Bu şampiyonluğu onun için kazandık...''
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KOBE'NİN EŞİNDEN DUYGUSAL PAYLAŞIM
Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant ise şampiyonluğun ardından Instagram hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu.
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'KEŞKE ONLAR DA GÖREBİLSEYDİ...'
Vanessa Bryant, ''Tebrikler Lakers, Kobe haklıydı! Saha içinde kalın, dışarıdan gelen seslere kulağınızı kapatın! Keşke Kobe ve Gigi de bunu görebilseydi.'' sözlerini kullandı.
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LeBron James ise ''Bu trajedi yaşandıktan sonra tüm takım birlik oldu. Şampiyonluğun anlamı çok büyük. O, hepimizden büyük...'' dedi.
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STAPLES CENTER'DA TOPLANDILAR
Öte yandan Los Angeles'ta Lakers taraftarları şampiyonluğun ardından Staples Center'da toplandı.
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Taraftarların Kobe Bryant formaları ve afişleri ile yer alması dikkat çekti.
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Lakers taraftarları da bu şampiyonluğun Kobe Bryant için alındığını belirtirken efsane oyuncu unutulmadı...
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COOK'U UNUTTULAR!
Ayrıca şampiyonluğun ardından Lakers'ta ilginç bir olay yaşandı. Lakers, şampiyonluğun ardından takım otobüsüne binerken oyunculardan Quinn Cook'u unuttular.
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'BENİ ALMADAN GİTMEYİN'
Bunun üzerine Cook, JR Smith'in Instagram'daki canlı yayınına katılarak ''Geri dönün, şampiyonluk yüzüğü ile eve kadar yürümek zorundayım. Beni almadan gitmeyin'' yazdı.