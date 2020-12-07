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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 07 Aralık 2020 - 12:06 | 

Loris Karius ve Sophia Thomalla'dan Türkiye itirafı! 'İki ay içinde...'

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Almanya'da hayal kırıklığı yaşayan Loris Karius'un özel hayatı, futbol kariyerinden daha çok ses getirmeye devam ediyor...

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Türkiye'den ayrıldıktan sonra Almanya'ya giden Loris Karius'un kariyeri büyük düşüş içinde ama özel hayatında da yeni gelişmeler yaşanıyor...

2DÜŞÜŞÜ DEVAM EDİYOR
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DÜŞÜŞÜ DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz sezonun sonlarında Beşiktaş'tan ayrılan ve Almanya'ya giden Loris Karius'un düşüşü devam ediyor.

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Beşiktaş'tan ayrdıldktan sonra sezon başında Bundesliga ekibi Union Berlin'a transfer olan Loris Karius, bu sezon ligde henüz forma şansı bulamadı.

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Geçtiğimiz sezonun sonlarında Beşiktaş ile olan sözleşmesini fesh eden Karius, sezon başında Bundesliga ekibi Union Berlin'e transfer olmuştu.

5HENÜZ HİÇ FORMA GİYMEDİ
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HENÜZ HİÇ FORMA GİYMEDİ

Almanya'da kendisini bulmayı arayan Karius, Bundesliga'da büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor. Karius, 10 haftası geriden kalan Bundesliga'da bir dakika bile forma giyemedi.

6KIZ ARKADAŞI İÇİN TAŞINDI
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KIZ ARKADAŞI İÇİN TAŞINDI

Alman basını ise Loris Karius hakkında flaş bir iddia ortaya atmış, 27 yaşındaki kalecinin kız arkadaşı Sophia Thomalla'ya yakın olmak için İstanbul'dan Berlin'e taşındığını belirtmişti.

7AYRILIK İDDİALARI...
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AYRILIK İDDİALARI...

Berlin'de modellik ve televizyon sunuculuğu yapan Sophia Thomalla'nın da Karius ile olan ilişkisinin çalkantılı olduğu, hatta ikilinin ayrılabileceği iddia edilmişti.

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Alman basını, Karius hakkında ''Kariyeri için acı veren bir durum. Aşk hayatı için kariyerini tehlikeye attı. Oynamıyor ve oynayacakmış gibi de gözükmüyor. İlişkisinin de iyi gittiği söylenemez. Loris Karius, kariyerini Sophia için riske attı. Talihsiz kaleci Karius... Sezon sonunda hem işsiz hem de sevgilisiz kalabilir!'' yorumunda bulunmuştu.

9KAMERA KARŞISINA GEÇTİLER
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KAMERA KARŞISINA GEÇTİLER

Karius - Sophia çifti son olarak Almanya'da bir yardım kuruluşu gecesinde görülürken ayrılık iddialarının asılsız olduğunu gösterdi.

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Mutlu olduklarını belirten ünlü çift, Türkiye itirafında da bulundu.

11KARIUS: BU İŞLERİ ONA BIRAKIYORUM
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KARIUS: 'BU İŞLERİ ONA BIRAKIYORUM'

Union Berlin'de oynayamayan ve futbol kariyerinin tehlikeye girdiği belirtilen Karius, ''Genelde böyle kamera karşısına geçmekten kaçınırım. Bu işleri Sophia'ya bırakıyorum. Ben daha çok arka planda takılıyorum. Ama son zamanlarda kameralara karşı bir problemim yok.' dedi.

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Sophia Thomalla ise ilişkilerinde çalkantılar olduğunu itiraf ederken Türkiye'de birbirlerine daha çok bağlandıklarını söyledi.

13TÜRKİYEDE DAHA ÇOK BAĞLANDIK
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'TÜRKİYE'DE DAHA ÇOK BAĞLANDIK'

Ünlü model, ''Karantinanın ilk zamanlarında inişli çıkışlı zamanlarımız oldu, doğrudur. Koronavirüsün ilk çıktığı zamanlarda Türkiye'deydik. Türkiye'de karantina altındaydık ve bu şekilde iki ay geçirdik. Türkiye'de birbirimize daha çok bağlandık, ilişkimiz güçlendi.'' şeklinde konuştu.

14SIK SIK İSTANBULA GELİYORDU
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SIK SIK İSTANBUL'A GELİYORDU

Karantina öncesinde de Sophia Thomalla, Alman kalecinin Beşiktaş'ta oynadığı dönemde maçlarını izlemek için sık sık İstanbul'a geliyordu.

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