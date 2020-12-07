Loris Karius ve Sophia Thomalla'dan Türkiye itirafı! 'İki ay içinde...'

Alman basını, Karius hakkında ''Kariyeri için acı veren bir durum. Aşk hayatı için kariyerini tehlikeye attı. Oynamıyor ve oynayacakmış gibi de gözükmüyor. İlişkisinin de iyi gittiği söylenemez. Loris Karius, kariyerini Sophia için riske attı. Talihsiz kaleci Karius... Sezon sonunda hem işsiz hem de sevgilisiz kalabilir!'' yorumunda bulunmuştu.