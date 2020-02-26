Haber Giriş: 26 Şubat 2020 - 07:00,
Loris Karius gidiyor! Yerine gelecek isim...
İsmail ER / Spor Arena - Beşiktaş, geçen sezonun başında Liverpool’dan iki yıllığına kiraladığı Loris Karius ile sezon sonunda yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Siyah beyazlılarda Karius'un yerine transfer edilecek isim de netleşmeye başladı.
Yüksek maliyetli oyuncuları elden çıkarmayı planlayan siyah beyazlı yönetim, Liverpool ile yapılan anlaşma gereği sezon sonunda Alman kalecinin bonservisini 8 milyon Euro karşılığında alma hakkına sahip. Bu denli yüksek bir transfer bütçesi bulunmayan siyah beyazlı kulüp, sezon sonunda Karius’a veda edecek ve teknik direktör Sergen Yalçın’ın raporu doğrultusunda yeni bir kaleci olacak.
2