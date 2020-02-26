Loris Karius gidiyor! Yerine gelecek isim...

Şu anki kadroda 4 kaleci var Beşiktaş’ın kadrosunda şu anda Karius dışında genç kaleciler Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu ve Doğukan Özkan bulunuyor. Bu isimlerden formaya en yakın isim, bu sezon 1 kez şans bulan Utku Yuvakuran. Diğer iki isimse A takımda oynayamadı.