Loret Sadiku'nun eşi Michaela Osberg isyan etti! 'Bu koç eşimi küçümsüyor...'

Süper Lig'de Kasımpaşa ile Fatih Karagümrük'ün karşı karşıya geldiği semt derbisi 1-1 eşitlikle sonuçlanmıştı.
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Karşılaşmada Kasımpaşa'nın Arnavut futbolcusu Loret Sadiku, ilk 11'de başlamazken maça 79. dakikada dahil olmuştu.
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EŞİ MAÇA BAŞLAMAYINCA...
Bu duruma Loret Sadiku'nun eşi Michaela Osberg ise sert bir şekilde tepki gösterdi...
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INSTAGRAM'DAN PAYLAŞTI
Kasımpaşa'da forma giyen Arnavut futbolcu Loret Sadiku'nun eşi Michaela Osberg, Instagram hesabından sert bir paylaşımda bulunurken Kasımpaşa Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak'ı eleştirdi.
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Michaela Osberg, eşinin maçta ilk 11'de olmadığını öğrenince paylaşımda bulundu. Osberg, sosyal medyada da geniş yankı uyandıran paylaşımında şu sözleri kullandı;
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'SİNİRLİYİM ÇÜNKÜ...'
İyi şanslar Kasımpaşa! Ama yine de sinirliyim çünkü kocam ilk 11'de değil. Loret, Türkiye'de 7 yıl oynadı ve her zaman başladı.
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'BU KOÇ EŞİMİ KÜÇÜMSÜYOR'
Bu koç eşimi küçümsüyor. Ama umarım bugün Kasımpaşa kazanır! 3 puan önemli. Haydi!
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O SES TÜRKİYE'YE KATILMIŞTI
Michaela Osberg, geçtiğimiz yıllarda TV 8'de yayınlanan O Ses Türkiye programında yarışmıştı.
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Osberg, yarışmaya katılırken ''Hepinize içten mesajlarınız ve sözleriniz için çok teşekkür ederim. Yeteri kadar iyi olduğumu düşünmediğim halde böylesi bir sevgiyle karşılaşacağımı asla hayal edemezdim, bir daha ki sefere sizler için en iyisini yapacağım. Tekrar teşekkürler, Hepimize minnettarım, bu sezon O Ses Türkiye’de sizlerle olmayı heyecanla bekliyorum.'' sözlerini kullanmıştı.
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5 MAÇIN 4'ÜNDE OYNADI
Loret Sadiku, bu sezon Kasımpaşa'nın oynadığı 5 maçın 4'ünde forma giydi. 29 yaşındaki futbolcu, sadece ligin ilk haftasında oynanan Kayserispor maçında oynamamıştı.
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SON İKİ MAÇTIR YOK...
Arnavut futbolcu, Rizespor ve Hatayspor maçlarına ise ilk 11'de başlamıştı. Sadiku, Galatasaray ve Karagümrük maçlarında ise oyuna sonradan girdi.
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4 yıldır Kasımpaşa forması giyen Sadiku, ondan önce Mersin İdman Yurdu'nda forma giyiyordu...