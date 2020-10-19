Loret Sadiku'nun eşi Michaela Osberg isyan etti! 'Bu koç eşimi küçümsüyor...'

Osberg, yarışmaya katılırken ''Hepinize içten mesajlarınız ve sözleriniz için çok teşekkür ederim. Yeteri kadar iyi olduğumu düşünmediğim halde böylesi bir sevgiyle karşılaşacağımı asla hayal edemezdim, bir daha ki sefere sizler için en iyisini yapacağım. Tekrar teşekkürler, Hepimize minnettarım, bu sezon O Ses Türkiye’de sizlerle olmayı heyecanla bekliyorum.'' sözlerini kullanmıştı.