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GeriFutbol Loret Sadiku'nun eşi Michaela Osberg isyan etti! 'Bu koç eşimi küçümsüyor...'
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 19 Ekim 2020 - 14:22 | 

Loret Sadiku'nun eşi Michaela Osberg isyan etti! 'Bu koç eşimi küçümsüyor...'

Kasımpaşa'nın Arnavut futbolcusu Loret Sadiku'nun eşi Michaela Osberg, son yaptığı paylaşımla olay oldu.

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Süper Lig'de Kasımpaşa ile Fatih Karagümrük'ün karşı karşıya geldiği semt derbisi 1-1 eşitlikle sonuçlanmıştı.

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Karşılaşmada Kasımpaşa'nın Arnavut futbolcusu Loret Sadiku, ilk 11'de başlamazken maça 79. dakikada dahil olmuştu.

3EŞİ MAÇA BAŞLAMAYINCA...
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EŞİ MAÇA BAŞLAMAYINCA...

Bu duruma Loret Sadiku'nun eşi Michaela Osberg ise sert bir şekilde tepki gösterdi...

4INSTAGRAMDAN PAYLAŞTI
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INSTAGRAM'DAN PAYLAŞTI

Kasımpaşa'da forma giyen Arnavut futbolcu Loret Sadiku'nun eşi Michaela Osberg, Instagram hesabından sert bir paylaşımda bulunurken Kasımpaşa Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak'ı eleştirdi.

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Michaela Osberg, eşinin maçta ilk 11'de olmadığını öğrenince paylaşımda bulundu. Osberg, sosyal medyada da geniş yankı uyandıran paylaşımında şu sözleri kullandı;

6SİNİRLİYİM ÇÜNKÜ...
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'SİNİRLİYİM ÇÜNKÜ...'

İyi şanslar Kasımpaşa! Ama yine de sinirliyim çünkü kocam ilk 11'de değil. Loret, Türkiye'de 7 yıl oynadı ve her zaman başladı.

7BU KOÇ EŞİMİ KÜÇÜMSÜYOR
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'BU KOÇ EŞİMİ KÜÇÜMSÜYOR'

Bu koç eşimi küçümsüyor. Ama umarım bugün Kasımpaşa kazanır! 3 puan önemli. Haydi!

8O SES TÜRKİYEYE KATILMIŞTI
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O SES TÜRKİYE'YE KATILMIŞTI

Michaela Osberg, geçtiğimiz yıllarda TV 8'de yayınlanan O Ses Türkiye programında yarışmıştı.

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Osberg, yarışmaya katılırken ''Hepinize içten mesajlarınız ve sözleriniz için çok teşekkür ederim. Yeteri kadar iyi olduğumu düşünmediğim halde böylesi bir sevgiyle karşılaşacağımı asla hayal edemezdim, bir daha ki sefere sizler için en iyisini yapacağım. Tekrar teşekkürler, Hepimize minnettarım, bu sezon O Ses Türkiye’de sizlerle olmayı heyecanla bekliyorum.'' sözlerini kullanmıştı.

105 MAÇIN 4ÜNDE OYNADI
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5 MAÇIN 4'ÜNDE OYNADI

Loret Sadiku, bu sezon Kasımpaşa'nın oynadığı 5 maçın 4'ünde forma giydi. 29 yaşındaki futbolcu, sadece ligin ilk haftasında oynanan Kayserispor maçında oynamamıştı.

11SON İKİ MAÇTIR YOK...
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SON İKİ MAÇTIR YOK...

Arnavut futbolcu, Rizespor ve Hatayspor maçlarına ise ilk 11'de başlamıştı. Sadiku, Galatasaray ve Karagümrük maçlarında ise oyuna sonradan girdi.

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4 yıldır Kasımpaşa forması giyen Sadiku, ondan önce Mersin İdman Yurdu'nda forma giyiyordu...

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