Liverpool'dan tepki çeken corona virüs (koronavirüs) kararı sonrası geri adım
İngiliz devi Liverpool, corona virüs (koronavirüs) ile mücadele döneminde tartışma yaratan bir karara imza attı. Gelen yoğun tepkiler sonrası kulüp CEO'su özür dilemek zorunda kaldı. İşte detaylar...
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Corona virüs (koronavirüs) tüm dünyayı olduğu gibi İngiltere'yi de etkisi altına aldı.
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İngiltere'de dün itibarıyla 52 bin 274 corona virüs vakasının olduğu ve 5.383 kişinin de hayatını kaybettiği açıklanmıştı.
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Son olarak İngiltere Başbakanı Boris Johnson da koronavirüs sebebiyle yoğun bakıma alındı.
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Büyük bir krizle baş başa olan ülkenin spor kulüpleri de radikal kararlar almaya başladı.
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Birçok futbol otoritesi, futbolcuların maaşlarında indirime gitmeleri gerektiğini belirtirken, takım yöneticileri ise maaşlarından feragat ederek çalışanların ücretlerinin ödenmesini sağladı.
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Premier Lig devi Liverpool ise yaptığı açıklamada yaklaşık 200 çalışanını ücretsiz olarak izne çıkardığını duyurdu.
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KARAR BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ
Ancak alınan bu karar büyük tepki çekti. Birçok eski oyuncu ve taraftar grupları Liverpool'u kulüp değerlerine aykırı bir şekilde davranmakla suçlayınca yönetim geri adım attı.
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HERKES İÇİN FAYDALI BİR KARAR VERMEK İSTEDİK
CEO Peter Moore kulüp internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Herkes için faydalı olacak bir karar vermek istedik. Hükümetin çalışanların maaşının yüzde 80'inin 2 bin 500 sterlin'e kadar olan kısmını ödeyeceğini açıklamasının ardından böyle bir karar aldı.
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Geçen hafta yanlış sonuca vardığımıza inanıyoruz ve gerçekten üzgünüz. Amacımız bu dönemde hiçbir çalışanımızın işinden ve kazandığı paradan olmamasıydı" ifadelerini kullandı.
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Moore ayrıca ücretsiz izin uygulaması yerine başka alternatifler üzerinde çalışacaklarını da vurguladı.