Liverpool'dan tepki çeken corona virüs (koronavirüs) kararı sonrası geri adım

HERKES İÇİN FAYDALI BİR KARAR VERMEK İSTEDİK CEO Peter Moore kulüp internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Herkes için faydalı olacak bir karar vermek istedik. Hükümetin çalışanların maaşının yüzde 80'inin 2 bin 500 sterlin'e kadar olan kısmını ödeyeceğini açıklamasının ardından böyle bir karar aldı.