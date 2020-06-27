Liverpool'da kaderi değiştiren isim Jürgen Klopp'un eşi Ulla...

İngiltere Premier Lig'de Liverpool, 30 sene sonra şampiyonluk yaşarken Alman teknik direktör Jürgen Klopp, başarının mimarlarından biri oldu.Liverpool, Premier Lig'de 30 yıl sonra şampiyon olarak tarihi bir başarı yakalarken bu başarının arka planında yer alan isim belli oldu...Liverpool taraftarları, şampiyonluğun sevincini doyasıya yaşarken İngiliz basını çarpıcı bir iddia ortaya attı.Habere göre Manchester United, Sir Alex Ferguson emekli olduktan sonra göreve Jürgen Klopp'u getirmeyi düşünüyordu.Klopp, o tarihlerde Almanya'da Borussia Dortmund ile önce Bundesliga şampiyonu, ardından da Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkma başarısı göstermişti.Klopp, 2013'te Manchester United ile görüşmeler yaparken araya Alman teknik direktörün eşi girdi.Liverpool'un eski futbolcularından Phil Thompson, konu hakkında şöyle konuştu; Klopp, United ile görüşürken Ulla araya girdi ve Klopp'a oraya gitmemesini söyledi.Niye diye sorunca da öyle işte, bir his diye cevap verdi. Liverpool senin için daha uygun dedi.Eşi Ulla'yı dinleyen Jürgen Klopp, Manchester United'a hayır dedi ve iki sene sonra Liverpool'un başına geçti.Klopp, göreve geldikten 5 sene sonra ise Premier Lig şampiyonluğu kazanarak kulüp tarihine adını yazdırdı.Liverpool'da taraftarlar, şampiyonluk kutlamalarında Klopp lehine tezahüratlarda bulunurken şampiyonluğun bir numaralı mimarı olarak Klopp'u gösterdiler.Tecrübeli teknik direktör de şampiyonluk sonrası ilk açıklamasında göz yaşlarını tutamamıştı.