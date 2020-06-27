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GeriFutbol Liverpool'da kaderi değiştiren isim Jürgen Klopp'un eşi Ulla...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 27 Haziran 2020 - 17:02,

Liverpool'da kaderi değiştiren isim Jürgen Klopp'un eşi Ulla...

Liverpool, İngiltere'de 30 yıllık şampiyonluk hasretine son verirken bu başarıda Jürgen Klopp'un eşi Ulla'nın payı çok büyüktü...

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İngiltere Premier Lig'de Liverpool, 30 sene sonra şampiyonluk yaşarken Alman teknik direktör Jürgen Klopp, başarının mimarlarından biri oldu.

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Liverpool, Premier Lig'de 30 yıl sonra şampiyon olarak tarihi bir başarı yakalarken bu başarının arka planında yer alan isim belli oldu...

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Liverpool taraftarları, şampiyonluğun sevincini doyasıya yaşarken İngiliz basını çarpıcı bir iddia ortaya attı.

4SIR ALEX FERGUSONDAN SONRA...
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SIR ALEX FERGUSON'DAN SONRA...

Habere göre Manchester United, Sir Alex Ferguson emekli olduktan sonra göreve Jürgen Klopp'u getirmeyi düşünüyordu.

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Klopp, o tarihlerde Almanya'da Borussia Dortmund ile önce Bundesliga şampiyonu, ardından da Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkma başarısı göstermişti.

62013TE GÖRÜŞMELERE BAŞLANMIŞTI
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2013'TE GÖRÜŞMELERE BAŞLANMIŞTI

Klopp, 2013'te Manchester United ile görüşmeler yaparken araya Alman teknik direktörün eşi girdi.

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Liverpool'un eski futbolcularından Phil Thompson, konu hakkında şöyle konuştu;

8EŞİ ULLA ARAYA GİRDİ
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EŞİ ULLA ARAYA GİRDİ

Klopp, United ile görüşürken Ulla araya girdi ve Klopp'a oraya gitmemesini söyledi.

9GİTME, LIVERPOOL SANA DAHA UYGUN
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''GİTME, LIVERPOOL SANA DAHA UYGUN''

Niye diye sorunca da öyle işte, bir his diye cevap verdi. Liverpool senin için daha uygun dedi.

10EŞİNİ DİNLEDİ, GİTMEDİ
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EŞİNİ DİNLEDİ, GİTMEDİ

Eşi Ulla'yı dinleyen Jürgen Klopp, Manchester United'a hayır dedi ve iki sene sonra Liverpool'un başına geçti.

115 SENE SONRA TARİH YAZDI
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5 SENE SONRA TARİH YAZDI

Klopp, göreve geldikten 5 sene sonra ise Premier Lig şampiyonluğu kazanarak kulüp tarihine adını yazdırdı.

12ŞEHİRDE BİR KAHRAMAN OLDU
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ŞEHİRDE BİR KAHRAMAN OLDU

Liverpool'da taraftarlar, şampiyonluk kutlamalarında Klopp lehine tezahüratlarda bulunurken şampiyonluğun bir numaralı mimarı olarak Klopp'u gösterdiler.

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Tecrübeli teknik direktör de şampiyonluk sonrası ilk açıklamasında göz yaşlarını tutamamıştı.

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