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GeriFutbol Liverpool'da ikinci Karius faciası! Ne yaptın Adrian...
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Futbol
Haber Giriş: 12 Mart 2020 - 08:32, /

Liverpool'da ikinci Karius faciası! Ne yaptın Adrian...

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Liverpool, 1-0 kaybettiği ilk maçında rövanşında Atletico Madrid'i konuk ederken rövanşta normal süre 1-1 sona erdi. İşte ne olduysa o andan sonra yaşandı. Uzatma anları Şampiyonlar Ligi tarihine geçti.

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Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında evinde ağırladığı Liverpool'u 1-0 mağlup ederek avantaj yakalayan Atletico Madrid, Liverpool'u normal süresi 1-0 biten rövanşta uzatmada 3-2 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

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Maç öncesi Simeone ve Klopp koronavirüs önlemleri kapsamında tokalaşmadı, dirsek hareketiyle şakalaştı.

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Kaleci Oblak adeta yıldızlaştığı karşılaşmada 9 net gol fırsatını savuşturdu. İnanılmaz bir performans ortaya koyan Sloven kaleci, galibiyetin mimarı oldu.

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Son şampiyon Liverpool, Wijnaldum'un 43. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapatırken kinci yarıda başka gol sesi çıkmayınca uzatmalara gidildi.

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Uzatma anlarında Alisson Becker'in yerine kaleyi koruyan Adrian inanılmaz hatalar yaptı. Adrian, uzatmada Atletico Madrid'in attığı ilk golde oldukça rahat pozisyonda topu ceza sahası dışına çıkarıp uzun top denedi.

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Fakat topun kısa düşmesi sonucu Llorente plase vuruşla topu filelere gönderdi.

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Ev sahibi ekipte Firmino 94. dakikada ağları sarsarak farkı 2'ye çıkarsa da, Atletico Madrid Llorente'nin 97, 105 ve Morata'nın 120+1. dakikalarda attığı gollerle karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

Liverpool veda etti
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İkinci golde de Llorente'nin plasesine engel olamayan Adrian, Liverpool taraftarlarının tepkisine maruz kaldı.

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Liverpool taraftarları Atletico Madrid yenilgisinin faturasını Adrian’a çıkarttı. Pek çok kişi Adrian’ı Karius’a benzetti.

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Diego Simeone Şampiyonlar Ligi'nde yeni bir tarih yazarken Liverpool'a karşı uzatma anlarında atılan üç gol sonrası adeta kendinden geçti.

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Oblak ise kalesine gelen 11 şutun 9'unu kurtardı, Atletico'ya çeyrek finali getirdi.

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Diego Simeone maçın ardından, "Barcelona'nın Messi'si gibi bizim de kalemizde Oblak var" ifadelerini kullandı.

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Adrian'ın kötü gecesinde Oblak aynı zamanda maçın oyuncusu seçildi.

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