Haber Giriş: 12 Mart 2020 - 08:32,
Liverpool'da ikinci Karius faciası! Ne yaptın Adrian...
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Liverpool, 1-0 kaybettiği ilk maçında rövanşında Atletico Madrid'i konuk ederken rövanşta normal süre 1-1 sona erdi. İşte ne olduysa o andan sonra yaşandı. Uzatma anları Şampiyonlar Ligi tarihine geçti.
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında evinde ağırladığı Liverpool'u 1-0 mağlup ederek avantaj yakalayan Atletico Madrid, Liverpool'u normal süresi 1-0 biten rövanşta uzatmada 3-2 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.
Kaleci Oblak adeta yıldızlaştığı karşılaşmada 9 net gol fırsatını savuşturdu. İnanılmaz bir performans ortaya koyan Sloven kaleci, galibiyetin mimarı oldu.
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