Lionel Messi'yi hiç böyle görmediniz! Sinirlerine hakim olamadı...

İspanya La Liga'da Barcelona, Sevilla deplasmanında 0-0 berabere kaldı ve şampiyonluk yarışında kritik 2 puan bıraktı.Şampiyonluk için çekiştiği Real Madrid'in Valencia'yı yendiği hafta galibiyet parolasıyla sahaya çıkan Barcelona, sahadan golsüz eşitlikle ayrıldı.Barcelona'da Lionel Messi'nin sinirli hareketleri ise dikkat çekti.Bir pozisyonda Messi'nin sert şekilde faule maruz kalmasının ardından ortalık gerildi.İki takım futbolcuları arasında tartışma yaşanırken hakem, futbolcuları uyardı.Lionel Messi ise kendisine faul yapan rakibine bağırarak daha dikkatli olmasını istedi.Sakin tavırlarıyla tanınan Messi'nin sinirli hareketleri izleyenleri şaşırttı.Kısa süreli gerginliğin ardından maç kaldığı yerden devam etti.Öte yandan Messi'nin İspanya'da en çok gol attığı takım Sevilla'ydı ancak Arjantinli bu maçı boş geçmiş oldu.