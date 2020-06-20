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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 20 Haziran 2020 - 15:11,

Lionel Messi'yi hiç böyle görmediniz! Sinirlerine hakim olamadı...

Barcelona'nın süper starı Lionel Messi, Sevilla maçındaki sinirli tavırlarıyla şaşırttı.

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İspanya La Liga'da Barcelona, Sevilla deplasmanında 0-0 berabere kaldı ve şampiyonluk yarışında kritik 2 puan bıraktı.

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Şampiyonluk için çekiştiği Real Madrid'in Valencia'yı yendiği hafta galibiyet parolasıyla sahaya çıkan Barcelona, sahadan golsüz eşitlikle ayrıldı.

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Barcelona'da Lionel Messi'nin sinirli hareketleri ise dikkat çekti.

4FAULÜN ARDINDAN...
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FAULÜN ARDINDAN...

Bir pozisyonda Messi'nin sert şekilde faule maruz kalmasının ardından ortalık gerildi.

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İki takım futbolcuları arasında tartışma yaşanırken hakem, futbolcuları uyardı.

6TEPKİSİ DİKKAT ÇEKTİ
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TEPKİSİ DİKKAT ÇEKTİ

Lionel Messi ise kendisine faul yapan rakibine bağırarak daha dikkatli olmasını istedi.

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Sakin tavırlarıyla tanınan Messi'nin sinirli hareketleri izleyenleri şaşırttı.

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Kısa süreli gerginliğin ardından maç kaldığı yerden devam etti.

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Öte yandan Messi'nin İspanya'da en çok gol attığı takım Sevilla'ydı ancak Arjantinli bu maçı boş geçmiş oldu.

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