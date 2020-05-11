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Futbol
DHA
Haber Giriş: 11 Mayıs 2020 - 14:08,

Lionel Messi'ye büyük şok!

Corona virüsü salgınının futbola ve futbolculara darbesi daha da büyüyor...

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Koronavirüs pandemisi sonrasında dünya genelinde liglere ara verilirken, futbol takımları ve futbolcular da değer kayıplarına uğradı.

2KPMG SPOR SEKTÖR LİDERİ UÇAK: YÜKSEK BONSERVİS BEDELİ BİTİYOR
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KPMG SPOR SEKTÖR LİDERİ UÇAK: YÜKSEK BONSERVİS BEDELİ BİTİYOR

Pandemi sonrasındaki ilk transfer döneminde yüksek bonservis ücretlerini görmeyi beklemediklerini ifade eden KPMG Spor Sektör Lideri Hakan Uçak, Koronavirüs nedeniyle futbol da eskisi gibi olmayacak. Kulüpler yüksek bonservis bedeliyle oyuncu alması zora girecek. Bu yüzden de oyuncuların da değeri düşecek. Dünyanın en değerli oyuncuların bile değerleri ciddi şekilde düştü. İlk transfer döneminde öyle yüksek bonservis bedelli transferlerin olacağını düşünmüyorum. Sadece sahibi zengin olan kulüplerin belki para harcayacağını ön görebiliriz ifadelerini kullandı.

3En çok değer kaybı yaşayan 10 oyuncu ve yaşadıkları değer kayıpları şöyle: OYUNCU ŞUBAT 2020 DEĞERİ ( ) LİG İPTAL EDİLİRSE ( ) LİG TAMAMLANIRSA ( )
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En çok değer kaybı yaşayan 10 oyuncu ve yaşadıkları değer kayıpları şöyle: OYUNCU ŞUBAT 2020 DEĞERİ ( ) LİG İPTAL EDİLİRSE ( ) LİG TAMAMLANIRSA ( )

4Lionel Messi (Barcelona) 175 milyon 127 milyon (-27.5) 134 milyon (-23.2)
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Lionel Messi (Barcelona) 175 milyon 127 milyon (-27.5) 134 milyon (-23.2)

KPMG Football Benchmark Ekibi’nin araştırmasına göre; en değerli 10 oyuncu arasında en çok değer kaybını Lionel Messi yaşayacak. Şubat 2020’de değeri 175 milyon Euro olan Lionel Messi’nin La Liga’nın iptal edilmesi halinde değeri 127 milyon Euroya (-27.5), ligin tamamlanması durumda ise 134 milyon Euroya (-23.2) gerileyecek.

5Kevin De Bruyne (M.City) 130 milyon 99 milyon (-24.0) 112 milyon (14.0)
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Kevin De Bruyne (M.City) 130 milyon 99 milyon (-24.0) 112 milyon (14.0)

Manchester City’de forma giyen Belçikalı oyuncunun Şubat 2020’de değeri 130 milyon Euroydu. Premier Lig’in iptal edilmesi halinde De Bruyne’nin değeri yüzde eksi 24.0 gerileyerek 99 milyon Euroya düşecek. Ligin tamamlanması halinde ise 29 yaşındaki oyuncunun değeri yüzde eksi 14.0 gerileyerek 112 milyon Euro olacak.

6Neymar (PSG) 175 milyon 137 milyon (-21.7) -
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Neymar (PSG) 175 milyon 137 milyon (-21.7) -

175 milyon Euro değeri olan Neymar, Ligue 1’in iptal edilmesinin ardından değeri yüzde eksi 21.7 düşerek 137 milyon Euro oldu.

7Kylian Mbappe (PSG) 225 milyon 177 milyon (-21.5) -
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Kylian Mbappe (PSG) 225 milyon 177 milyon (-21.5) -

225 milyon Euroluk Kylian Mbappe’nin ise bonservis değeri yüzde eksi 21.5 gerileyerek 177 milyon Euroya düştü.

8Mohamed Salah (Liverpool) 155 milyon 124 milyon (-19.8) 131 milyon (15.6)
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Mohamed Salah (Liverpool) 155 milyon 124 milyon (-19.8) 131 milyon (15.6)

9Sadio Mane (Liverpool) 141 milyon 116 milyon (-17.3) 123 milyon (-12.9)
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Sadio Mane (Liverpool) 141 milyon 116 milyon (-17.3) 123 milyon (-12.9)

10Harry Kane (Tottenham) 135 milyon 112 milyon (-16.7) 117 milyon (-13.0)
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Harry Kane (Tottenham) 135 milyon 112 milyon (-16.7) 117 milyon (-13.0)

11Raheem Sterling (M.City) 150 milyon 129 milyon (-13.8) 134 milyon (-10.5)
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Raheem Sterling (M.City) 150 milyon 129 milyon (-13.8) 134 milyon (-10.5)

12Jadon Sancho (Dortmund) 139 milyon 121 milyon (-13.4) 127 milyon (-8.5)
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Jadon Sancho (Dortmund) 139 milyon 121 milyon (-13.4) 127 milyon (-8.5)

13Marcus Rasford (M.United) 109 milyon 96 milyon (-11.4) 101 milyon (-6.7)
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Marcus Rasford (M.United) 109 milyon 96 milyon (-11.4) 101 milyon (-6.7)

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