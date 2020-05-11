Lionel Messi'ye büyük şok!

Lionel Messi (Barcelona) 175 milyon 127 milyon (-27.5) 134 milyon (-23.2) KPMG Football Benchmark Ekibi’nin araştırmasına göre; en değerli 10 oyuncu arasında en çok değer kaybını Lionel Messi yaşayacak. Şubat 2020’de değeri 175 milyon Euro olan Lionel Messi’nin La Liga’nın iptal edilmesi halinde değeri 127 milyon Euroya (-27.5), ligin tamamlanması durumda ise 134 milyon Euroya (-23.2) gerileyecek.