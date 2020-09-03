Lionel Messi'nin babası transferi resmen açıkladı! Tarihi ters köşe...

Lionel Messi, Barcelona'da mı kalacak yoksa başka bir takımda mı kariyerini sürdürecek? Futbol dünyasında herkes bu sorunun cevabını arıyor.
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Messi, Barcelona'da kalmayacağını açık açık belirttikten sonra takımın COVID testine bile girmeyi reddetmişti.
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BABASI BARCELONA'YA GELDİ
Arjantinli yıldız ve Barcelona arasındaki iplerin kopma noktasına geldiği sırada Lionel Messi'nin aynı zamanda menajerliğini yapan babası Jorge Messi, Barcelona'ya geldi.
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TRANSFER GÖRÜŞMESİ
Arjantin'den Barcelona'ya gelen Jorge Messi, Barcelona Başkanı Bartomeu ile görüşme gerçekleştirdi.
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Barcelona'nın ayrılmasına izin vermediği Arjantinli futbolcu Lionel Messi'nin takımda kalma seçeneğini değerlendirmeye başladığı bildirildi.
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Messi ile Barcelona arasındaki sorunu dünkü açıklamalarında "zor" diye değerlendiren Jorge Messi, Manchester City ve teknik direktör Josep Guardiola ile görüştükleri iddialarını yalanlamıştı.
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BU KEZ FARKLI CEVAP!
Arabasıyla parka girerken bu sabah görüntülenen Jorge Messi, Cuatro Televizyonu'nun muhabirinin "Messi'nin bu yıl kalıp, seneye bonservisi elinde ayrılması olasılığını düşünüyor musunuz?" sorusuna "evet" diye cevap verdi.
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Jorge Messi ayrıca dün Barcelona Kulübü Başkanı Josep Maria Bartomeu ile yaptıkları görüşme için "çok iyi" yorumunda bulundu.
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BARÇA'DA MI KALACAK?
Messi'nin babasının yaptığı bu açıklamaların ardından yıldız futbolcunun Barcelona'da kalma ihtimali arttı.
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BAŞKAN SÖZ VERMİŞTİ
Söz konusu toplantıda Bartomeu'nun, Messi'nin ayrılmasını müzakere etmeyeceklerini söylediği ve yıldız futbolcuya iki yıllık yeni sözleşme önerisini yenilediği iddia edilmişti.
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Başkan Bartomeu, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada ''Messi, Barcelona'dan gitmeyecek. Kariyerinin sonuna kadar burada oynayacak.'' şeklinde konuşmuştu.
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Jorge Messi'nin yaptığı açıklamalar kafa karıştırırken henüz Inter dışında bir kulüpten Messi için transfer açıklaması gelmedi.
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Inter, Messi transferini düşünmediklerini açık bir şekilde belirtmişti.
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Messi için en güçlü aday gösterilen Manchester City cephesinde ise henüz bir açıklama olmadı.