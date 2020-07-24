Bomba iddia sonrası böyle yakalandı!

Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi, Şampiyonlar Ligi maçları öncesi sezonun yorgunluğunu Ibiza'da atıyor.Arjantinli futbolcu takım arkadaşı Luis Suarez ve ailesiyle birlikte tatile çıktı. Futbolcular ve aileleri milyon dolarlık lüks mega yatta görüntülendi. Messi'nin eşi Antonella Roccuzzo ile romantik anları objektiflere yakalandı.Sık sık eşine sarılan Arjantinli yıldız, Antonella'nın öpücüklerinden kendisini alamadı.3 çocuk annesi olan Antonella düzgün fiziğiyle dikkat çekti.Luis Suarez ise Messi'nin çocuklarıyla şakalaşmayı ihmal etmedi.Bu arada Messi'nin geçtiğimiz gün Barcelona'dan ayrılarak Serie A ekibi Inter'e transfer olacağı iddia edildi.La Gazzette çello Sport, yıldız oyuncunun babasının Milano'dan ev aldığını ve yakında buraya taşınacağını belirtti. Bu gelişmenin transfer için zemin hazırladığı öne sürüldü.Inter cephesi, transfer iddialarını yalanlasa da aracıların iki taraf arasında görüşmeleri sürdürdüğü iddia edildi.Bu transfer gerçekleşirse Cristiano Ronaldo - Lionel Messi kapışması bu sefer Serie A'ya taşınacak.Messi, şampiyonluğu Real Madrid'e kaptırmaları sonrası ise şunları söylemişti: Yıl içinde olan her şeyin bunda payı var. Zayıf bir takımız. Maçlar arzulu ve baskılı futbolla kazanılıyor.Kaybetmememiz gereken çok puan kaybettik. İstikrarsızdık. Bu şekilde oynarsak Napoli'ye kaybederiz.Gelecek için çok kötü bir imaj bıraktık. Bu şekilde oynayarak hiçbir yere varamayız. Çok fazla şey değiştirmek gerekiyor.Biraz nefes alıp Şampiyonlar Ligi'ni düşünmeliyiz. Öz eleştiri yapmalıyız ve rakip iyi olduğu için kaybettiğimizi düşünmemeliyiz.