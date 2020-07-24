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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 24 Temmuz 2020 - 12:13,

Bomba iddia sonrası böyle yakalandı!

Herkes bunu konuşuyor

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Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi, Şampiyonlar Ligi maçları öncesi sezonun yorgunluğunu Ibiza'da atıyor.

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Arjantinli futbolcu takım arkadaşı Luis Suarez ve ailesiyle birlikte tatile çıktı.

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Futbolcular ve aileleri milyon dolarlık lüks mega yatta görüntülendi.

4MESSI VE ANTONELLANIN ROMANTİK ANLARI
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MESSI VE ANTONELLA'NIN ROMANTİK ANLARI

Messi'nin eşi Antonella Roccuzzo ile romantik anları objektiflere yakalandı.

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Sık sık eşine sarılan Arjantinli yıldız, Antonella'nın öpücüklerinden kendisini alamadı.

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3 çocuk annesi olan Antonella düzgün fiziğiyle dikkat çekti.

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Luis Suarez ise Messi'nin çocuklarıyla şakalaşmayı ihmal etmedi.

8INTERE TRANSFER OLACAK İDDİASI
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'INTER'E TRANSFER OLACAK' İDDİASI

Bu arada Messi'nin geçtiğimiz gün Barcelona'dan ayrılarak Serie A ekibi Inter'e transfer olacağı iddia edildi.

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La Gazzette çello Sport, yıldız oyuncunun babasının Milano'dan ev aldığını ve yakında buraya taşınacağını belirtti.

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Bu gelişmenin transfer için zemin hazırladığı öne sürüldü.

11RONALDO-MESSI REKABETİ YENİDEN
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RONALDO-MESSI REKABETİ YENİDEN

Inter cephesi, transfer iddialarını yalanlasa da aracıların iki taraf arasında görüşmeleri sürdürdüğü iddia edildi.

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Bu transfer gerçekleşirse Cristiano Ronaldo - Lionel Messi kapışması bu sefer Serie A'ya taşınacak.

13ZAYIF BİR TAKIMIZ
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"ZAYIF BİR TAKIMIZ"

Messi, şampiyonluğu Real Madrid'e kaptırmaları sonrası ise şunları söylemişti:

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"Yıl içinde olan her şeyin bunda payı var. Zayıf bir takımız. Maçlar arzulu ve baskılı futbolla kazanılıyor.

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Kaybetmememiz gereken çok puan kaybettik. İstikrarsızdık. Bu şekilde oynarsak Napoli'ye kaybederiz.

16ŞAMPİYONLAR LİGİNİ DÜŞÜNMELİYİZ
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"ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ DÜŞÜNMELİYİZ"

Gelecek için çok kötü bir imaj bıraktık. Bu şekilde oynayarak hiçbir yere varamayız. Çok fazla şey değiştirmek gerekiyor.

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Biraz nefes alıp Şampiyonlar Ligi'ni düşünmeliyiz. Öz eleştiri yapmalıyız ve rakip iyi olduğu için kaybettiğimizi düşünmemeliyiz."

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