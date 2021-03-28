Linnes'in 'korkuyorlar' sözleri çok konuşulmuştu! Maç sonrası eşinden olay itiraf...
A milli Futbol Takımımız'ın Norveç'i 3-0 yendiği maç öncesi Galatasaray forması giyen Norveçli futbolcu Martin Linnes'in 'Türkler, Erling Haaland'dan korkuyor' açıklaması oldukça konuşulmuştu. Linnes'in eşi Elisabeth Haugen'den konuyla ilgili açıklama geldi.
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Türkiye A Milli Futbol Takımı, müthiş bir oyunla Norveç'i 3-0 mağlup ederken gruba Dünya Kupası eleme grubuna 2'de 2 ile başladı. Maç öncesi Galatasaray forması giyen Norveçli sağ bek Martin Linnes'in ''Türkiye'de soyunma odasında hep Haaland konuşuluyor. Bence Türkler ondan korkuyor'' açıklamaları dikkat çekmişti.
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Linnes'in bu açıklamalarına cevap olarak Burak Yılmaz, ''Bizim defansımız üst düzey oyunculardan kurulu. Haaland da üst düzey bir oyuncu. Biz kimseden korkmuyoruz, kimse de bizden korkmasın. Biz sakin sakin yolumuza devam edelim. Rakibimiz önemli oyunculara sahip, saygımız sonsuz ama biz hiç kimseden bugüne kadar korkmadık.'' sözlerini kullanmıştı.
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MARTIN LINNES'İN EŞİNDEN İTİRAF
Türkiye'nin Norveç'i 3-0 yendiği maçın ardından ise Martin Linnes'in eşi Elisabeth Haugen, Twitter hesabından çarpıcı paylaşımlarda bulundu.
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Haugen, hem eşi Linnes'in olay yaratan sözlerine açıklık getirdi hem de Türkiye hakkında itiraflarda bulundu.
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Elisabeth Haugen'in Twitter'dan yaptığı dikkat çeken paylaşımlar şu şekilde;
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'SÖZLERİ ÇARPITILDI, SÖYLEMEK İSTEDİĞİ ŞEY...'
Bence Martin'in sözleri çarpıtıldı. Aslında orada söylemek istediği şey şuydu: Haaland, bugünlerde Norveç'in en iyi futbolcusu (Avrupa'da herkes onu konuşuyor) ve bu futbolcuya karşı Türkiye savunmada ekstra önlem almalı (Ki çok iyi önlem aldılar). Tebrik ediyorum.
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'BUGÜN ÖĞRENDİĞİMİZ ŞEY...'
Bugün Norveç'te öğrendiğimiz tek şey: Türkiye Ligi, Norveçlilerin düşündüğünden çok daha iyi durumda.
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'ÇALHANOĞLU VE KENAN DIŞINDA HERKES...'
Türkiye'de maça başlayan hemen hemen herkesin Süper Lig'den çıktığını unutmamalıyız. Aslında Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Karaman hariç tüm futbolcular Türkiye'den çıktı. Bu da ligin seviyesi hakkında bir şeyler anlatıyor.
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'İSTANBUL'U ÇOK ÖZLEDİM'
İstanbul'da hayat çok iyi! Galatasaray şampiyonluğa oynuyor ve çok heyecanlı bir yarış var. Şehri çok özledim ancak koronavirüs var...
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5 yıldır Galatasaray forması giyen Martin Linnes'in eşi Elisabeth Hauge, çoğu kez Galatasaray'ın maçlarını izlemek için Türk Telekom Stadyumu'ndaki yerini alıyordu. Hauge, sıkı bir Galatasaray taraftarı olduğunu da verdiği röportajlarda belirtiyordu.