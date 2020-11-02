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GeriFutbol Lille - Lyon maçına damga vurdu! Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Marcelo...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 02 Kasım 2020 - 09:59 | 

Lille - Lyon maçına damga vurdu! Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Marcelo...

Fransa Ligi'nin Lyon ile Lille 1-1 berabere kalırken maçın son bölümünde Yusuf Yazıcı'yı çok sinirlendiren bir gelişme yaşandı...

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Fransa Ligi'nde 9. hafta mücadelesinde Burak Yılmaz, Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı, Mustaf Kapı'nın takımı Lille ile Cenk Özkaçar'ın formasını giydiği Lyon karşı karşıya geldi.

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Mücadele 1-1 eşitlikle sona erirken Lille, 9. maç sonrası namağlup serisini sürdürdü ve 5 galibiyet, 4 beraberlik ile lider PSG'nin 2 puan gerisinde takibi sürdürdü.

3BURAKTAN ÜST ÜSTE 5 MAÇ KATKI
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BURAK'TAN ÜST ÜSTE 5 MAÇ KATKI

Son haftalardaki formuyla dikkat çeken Burak Yılmaz, takımının attığı golün asistini yaparken gol katkısı serisini 5 maça çıkarttı. Nantes, Strasbourg, Lens ve Nice ağlarını havalandıran Burak, Lyon maçında da asist yaptı ve böylece üst üste 5 maç takımına gol katkısı sağladı.

4KRAL HER YERDE
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'KRAL HER YERDE'

Lille sosyal medya hesabı, Burak Yılmaz'ın iyi performansının ardından Twitter'dan ''Türkçe 'O her yerde' demeyi bilen var mı? Kral'dan maça muhteşem başlangıç'' paylaşımında bulundu.

5ZEKİNİN ŞANSSIZLIĞI
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ZEKİ'NİN ŞANSSIZLIĞI

Maçın 41. dakikasında ise Zeki Çelik şanssız bir pozisyon yaşadı ve topu kendi ağlarına gönderdi.

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Zorlu karşılaşmaya damgasını vuran olay ise Beşiktaş'ın eski futbolcusu Marcelo'nun 50. dakikada gördüğü kırmızı kart oldu. Lyon, 10 kişi kaldığı maçta sıkı savunma yaparak puan almayı başarırken maçın ardından çarpıcı açıklamalar geldi.

7MAÇI ÖLDÜRDÜ, İMKANSIZDI...
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'MAÇI ÖLDÜRDÜ, İMKANSIZDI...'

Lyon Teknik Direktörü Rudi Garcia, maçın ardından yaptığı açıklamalarda ''Bu şartlar altında maçı kazanamazdık. Lille, Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir takım. Marcelo'nun gördüğü kırmızı kart maçı öldürdü. Kazanmamız imkansızdı, o yüzden beraberlik iyi sonuç'' ifadelerini kullandı.

8ÇOK AĞIR BİR KARAR
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'ÇOK AĞIR BİR KARAR'

Marcelo Guedes ise karşılaşmanın hakemini eleştirirken ''Hakem çok kolay bir kart çıkarttı. Kırmızı kart ağır bir karardı.'' dedi.

9MAÇ ARASINDA GERİLİM
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MAÇ ARASINDA GERİLİM!

Öte yandan maçta Zeki Çelik - Renato Sanches ve Yusuf Yazıcı - Lihadji arasındaki gerilim dikkat çekti. Maçın ikinci yarısında yapılan pas hatasının ardından Zeki ve Sanches uzun süre tartıştı.

10ÇABUK OYNA
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'ÇABUK OYNA!'

Karşılaşmanın son dakikalarında ise Yusuf Yazıcı, takım arkadaşı Lihadji'nin yavaş hareketlerine sinirlendi ve 'Çabuk oyna!' diyerek tepki gösterdi.

11CENK İKİNCİ KEZ...
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CENK İKİNCİ KEZ...

Lyon'un sezon başında Altay'dan transfer ettiği Cenk Özkaçar ise Lille maçında bu sezon ikinci kez kadroda yer aldı. Cenk, yedek kulübesinde süre almayı bekledi ancak oyuna giremedi.

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