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Spor Arena
Haber Giriş: 08 Mayıs 2021 - 01:55 | 

Lille Belediyesi'nden Burak Yılmaz paylaşımı! "Heykelini yapacağız"

Fransa'nın Lille kentinde, belediye, Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Lille'in Lens ile oynadığı karşılaşmada 2 gol atan milli futbolcu Burak Yılmaz'ın başarısını vurgulamak için "Böyle devam ederse Burak'ın heykelini yapacağız." mesajını paylaştı.

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Lille Belediyesi, Twitter hesabından, Burak Yılmaz'ın 2 gol atmasının ardından Lille kulübünün "Patron önceden konuşmaz. Sahada cevap verir. Kral @yilmazburak17." şeklindeki paylaşımına yanıt verdi.

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Belediye, milli futbolcunun başarısını vurgulamak için, "Böyle devam ederse Burak'ın heykelini yapacağız. Burak Yılmaz'dan 2 gol." ifadesini kullandı.

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Burak Yılmaz, ligin 36. haftasında Lille'in Lens'i 3-0 yendiği karşılaşmada 2 gol kaydetmişti.

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35 yaşındaki forvet, sakatlıktan yeni çıkmasına rağmen, Ligue 1'de şampiyonluk yarışının çekişmeli hale geldiği son haftalarda golleriyle takımına katkıda bulunmaya devam etti.

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Ligde sezon çıktığı 26 maçta 15 gol kaydeden Burak, takımın en çok gol atan oyuncusu konumunda.

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Burak Yılmaz, Lille'de aralık ve nisan aylarının futbolcusu seçilmişti.

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Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier, Lens'i mağlup edip liderliklerini sürdürdükleri derbi maçının ardından konuştu.

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Galtier maçta erken gol bulmalarının avantajını kullandıklarını söylerken Burak Yılmaz'ın ikinci golüyle ilgili de övgü dolu sözler kullandı.

9Galtierin açıklaması şu şekilde:

Galtier'in açıklaması şu şekilde:

"İdeal bir senaryo ile hızlı bir gol attık. Sonra bir de Burak'ın muhteşem golü var tabii. Planlarımızı derbi için değil iki takımın durumlarına göre hazırladık."

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"Bu takımda yetenek, cesaret ve hepsinden önemlisi çok güzel bir dayanışma var. Odaklanarak devam edeceğiz"

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