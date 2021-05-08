Lille Belediyesi'nden Burak Yılmaz paylaşımı! "Heykelini yapacağız"
Fransa'nın Lille kentinde, belediye, Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Lille'in Lens ile oynadığı karşılaşmada 2 gol atan milli futbolcu Burak Yılmaz'ın başarısını vurgulamak için "Böyle devam ederse Burak'ın heykelini yapacağız." mesajını paylaştı.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Lille Belediyesi, Twitter hesabından, Burak Yılmaz'ın 2 gol atmasının ardından Lille kulübünün "Patron önceden konuşmaz. Sahada cevap verir. Kral @yilmazburak17." şeklindeki paylaşımına yanıt verdi.
2
Belediye, milli futbolcunun başarısını vurgulamak için, "Böyle devam ederse Burak'ın heykelini yapacağız. Burak Yılmaz'dan 2 gol." ifadesini kullandı.