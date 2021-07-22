Ligler ne zaman başlıyor? İşte 2021-2022 Süper Lig ve TFF 1. Lig başlangıç tarihi
Futbolda 2021-2022 Süper Lig fikstür çekimi 13 Temmuz Salı günü sona erdi. Ligde hangi maçların olacağının yanı sıra derbi maçların tarihleri de netlik kazandı. Gözler şimdi ise başta Süper Lig olmak üzere tüm seviye liglerin başlangıç tarihlerinde. Peki, Süper Lig'de 2021-2022 sezonu ne zaman başlayacak?
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Süper Lig, 2021-2022 sezonu başlangıcına kısa bir süre kala tarih araştırmaları hız kazandı. Takımların şampiyonluk mücadelesi vereceği Ligler için başlangıç tarihi sporseverlerce sorgulanıyor. İşte, 2021-2022 Süper Lig ve TFF 1. Lig başlangıç tarihi...
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LİGLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, gerçekleştirdiği toplantıda Süper Lig, TFF 1'inci Lig ve Misli.com 2'nci Lig 2021-2022 sezonu başlangıç ve bitiş tarihlerini belirledi.
Alınan karara göre; Süper Lig ve TFF 1’inci Lig; 13, 14, 15 ve 16 Ağustos 2021 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.
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DERBİ HAFTALARI BELLİ OLDU
Ligde ilk derbi müsabakası, 10. haftada Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak. 13. haftada Galatasaray ile Fenerbahçe, 17. haftada ise Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.
Ayrıca, ligin 4. haftasındaki Trabzonspor-Galatasaray, 9. haftasındaki Trabzonspor-Fenerbahçe ve 12. haftasındaki Beşiktaş-Trabzonspor müsabakaları da ligin öne çıkan diğer mücadeleleri olacak.