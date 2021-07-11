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Spor Arena
Haber Giriş: 11 Temmuz 2021 - 20:17 | 

Ligler ne zaman başlıyor? İşte 2021-2022 sezonu başlangıç tarihi

Süper Lig, 2021-2022 sezonu başlangıcına kısa bir süre kala tarih araştırmaları hız kazandı. Takımların şampiyonluk mücadelesi vereceği Ligler için başlangıç tarihi sporseverlerce sorgulanıyor. Peki, Süper Lig'de 2021-2022 sezonu ne zaman başlayacak?

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Futbolda 2021-2022 Süper Lig fikstür çekimi, 13 Temmuz Salı günü yapılacak. Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde fikstür çekimi saat 19.00'da gerçekleştirilecek. Fikstür çekimine, TFF yetkilileri ve kulüplerin temsilcileri katılacak. Öte yandan, TFF 1. Lig fikstür çekimi ise 14 Temmuz Çarşamba günü saat 15.00'te gerçekleştirilecek.

2LİGLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK

LİGLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, gerçekleştirdiği toplantıda Süper Lig, TFF 1'inci Lig ve Misli.com 2'nci Lig 2021-2022 sezonu başlangıç ve bitiş tarihlerini belirledi.

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Alınan karara göre; Süper Lig ve TFF 1’inci Lig; 13, 14, 15 ve 16 Ağustos 2021 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.

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