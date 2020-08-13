Ligler ne zaman başlayacak? Süper Lig 2020 2021 yeni sezon tarihi

Öğleden sonra başlayan toplantı, yaklaşık 3 saat sürdü. Toplantının ardından kulüp temsilcileri Riva'dan ayrılırken TFF Yönetim Kurulu, TFF Kulüp Lisans Kurulu ile yaklaşık 1 saat süren bir toplantı daha yaptı.



Toplantıda bazı kulüp temsilcilerinin, takım harcama limitlerindeki yüzde 15'lik sapma oranının yükseltilmesi, kulüplerin elde ettiği bonservis ve sponsorluk gelirlerinin 3'te 1'i yerine tamamının limite eklenmesi ve Türkiye Bankalar Birliği haricinde imzalanan yapılandırma anlaşmalarındaki kredi ana para ödemelerinin limit hesaplamasına dahil edilmemesi gibi taleplerde bulunduğu öğrenildi.