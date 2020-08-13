Ligler ne zaman başlayacak? Süper Lig 2020 2021 yeni sezon tarihi
Süper Lig 2020 2021 yeni sezon tarihi futbol severler tarafından merak konusu oldu. Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun başlayacağı tarih için resmi açıklama TFF’den geldi. Peki, Ligler ne zaman başlayacak? İşte TFF’nin yaptığı açıklamaya göre, Süper Lig 2020 2021 yeni sezon tarihi...
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Takımlardan transfer haberleri gelmeye devam ederken bir yandan da Süper Lig’te yeni dönem için bekleyiş sürüyor. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplantı ardından Süper Lig tarihi belli oldu. Süper Lig'de 2020-2021 sezonu için başlama tarihi 11 Eylül 2020 Cuma ve bitiş tarihi 16 Mayıs 2021 Pazar olarak belirlendi.
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Alınan kararda şunlar ifade edildi;Süper Lig'de 2020-2021 sezonu, 11 Eylül 2020 Cuma günü başlayacak ve 16 Mayıs 2021 Pazar günü tamamlanacaktır. Süper Lig ve diğer Profesyonel liglerde sezon planlaması ise daha sonra ilan edilecektir.2020-2021 Futbol Sezonu 1. Transfer ve Tescil Dönemi, 4 Ağustos 2020 tarihinde başlayıp 5 Ekim 2020 tarihinde sona erecektir. İkinci transfer ve tescil dönemi daha sonra ilan edilecektir.
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Süper Lig kulüpleri, TFF ile takım harcama limitini görüştü
TFF'nin Riva'daki tesislerinde düzenlenen toplantıya; TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, TFF Kulüp Lisans Kurulu üyeleri ile Kulüpler Birliği Vakfı ve Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, vakfın başkan yardımcı ve Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, başkan yardımcısı Yusuf Günay, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk ve Kasımpaşa Kulübü yöneticisi Fatih Saraç katıldı.
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Öğleden sonra başlayan toplantı, yaklaşık 3 saat sürdü. Toplantının ardından kulüp temsilcileri Riva'dan ayrılırken TFF Yönetim Kurulu, TFF Kulüp Lisans Kurulu ile yaklaşık 1 saat süren bir toplantı daha yaptı.
Toplantıda bazı kulüp temsilcilerinin, takım harcama limitlerindeki yüzde 15'lik sapma oranının yükseltilmesi, kulüplerin elde ettiği bonservis ve sponsorluk gelirlerinin 3'te 1'i yerine tamamının limite eklenmesi ve Türkiye Bankalar Birliği haricinde imzalanan yapılandırma anlaşmalarındaki kredi ana para ödemelerinin limit hesaplamasına dahil edilmemesi gibi taleplerde bulunduğu öğrenildi.