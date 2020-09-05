Ligler ne zaman başlayacak? İşte Süper Lig TFF 1. ve 2. Lig başlama tarihleri!

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) idari merkezinde gerçekleştirilen fikstür çekimiyle, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun planlaması ortaya çıktı.



Buna göre, Süper Lig'de 2020-2021 sezonu, 11, 12, 13 ve 14 Eylül'de yapılacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak. Sezonun ilk yarısı 24 Ocak'ta sona erecek. İkinci yarısının 29 Ocak 2021'de başlayacağı sezon, 16 Mayıs 2021'de oynanacak 42. hafta karşılaşmalarıyla sona erecek.



Süper Lig'de 14, 17, 20, 23, 28, 33, 36, 38 ve 41. hafta maçları hafta içi oynanacak. Bu sezon 21 takımla ve her takımın oynayacağı 40 maçla tamamlanacak. Süper Lig'de devre arası olmayacak.



TFF 1. Lig'de de 2020-2021 sezonu 11 Eylül'de yapılacak ilk hafta müsabakalarıyla başlayacak. İlk yarı 4 Ocak'ta sona erecek. İkinci yarı 22 Ocak'ta başlayacak ve sezon 8 Mayıs 2021'de yapılacak 34. hafta müsabakalarıyla sona erecek. TFF 1. Ligde 6, 13, 23 ve 30. hafta maçları hafta içi oynanacak.



TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de yeni sezon 19 Eylül'de başlarken, normal sezon TFF 2. Lig'de 8 Mayıs 2021'de, TFF 3. Lig'de ise 1 Mayıs 2021'de tamamlanacak.



Ampute futbol liglerinde çekilen 2020-2021 sezonu fikstürüne göre de maçların Süper Lig'de 11 Ekim'de, 1. ve 2. liglerde ise 18 Ekim'de başlatılması planlandı.



