Ligler ne zaman başlayacak? İşte Süper Lig TFF 1. ve 2. Lig başlama tarihleri!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2020-2021 sezonunun ilk devresinde liglerin seyircisiz oynatılacağını açıkladı. Bu gelişmenin ardından gözler liglerin başlayacağı tarihe çevrildi. Süper Lig başta olmak üzere diğer tüm liglerde ilk maçların tarihi araştırılıyor. Peki, ligler ne zaman başlayacak?
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde normalleşmeyle birlikte statlarda yeni sezonu start alacak. İşte, liglerin açılış tarihleri...
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Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) idari merkezinde gerçekleştirilen fikstür çekimiyle, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun planlaması ortaya çıktı.
Buna göre, Süper Lig'de 2020-2021 sezonu, 11, 12, 13 ve 14 Eylül'de yapılacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak. Sezonun ilk yarısı 24 Ocak'ta sona erecek. İkinci yarısının 29 Ocak 2021'de başlayacağı sezon, 16 Mayıs 2021'de oynanacak 42. hafta karşılaşmalarıyla sona erecek.
Süper Lig'de 14, 17, 20, 23, 28, 33, 36, 38 ve 41. hafta maçları hafta içi oynanacak. Bu sezon 21 takımla ve her takımın oynayacağı 40 maçla tamamlanacak. Süper Lig'de devre arası olmayacak.
TFF 1. Lig'de de 2020-2021 sezonu 11 Eylül'de yapılacak ilk hafta müsabakalarıyla başlayacak. İlk yarı 4 Ocak'ta sona erecek. İkinci yarı 22 Ocak'ta başlayacak ve sezon 8 Mayıs 2021'de yapılacak 34. hafta müsabakalarıyla sona erecek. TFF 1. Ligde 6, 13, 23 ve 30. hafta maçları hafta içi oynanacak.
TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de yeni sezon 19 Eylül'de başlarken, normal sezon TFF 2. Lig'de 8 Mayıs 2021'de, TFF 3. Lig'de ise 1 Mayıs 2021'de tamamlanacak.
Ampute futbol liglerinde çekilen 2020-2021 sezonu fikstürüne göre de maçların Süper Lig'de 11 Ekim'de, 1. ve 2. liglerde ise 18 Ekim'de başlatılması planlandı.
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LİGLER SEYİRCİSİZ OLACAK
TFF'den yapılan açıklamada, yönetim kurulunun 25.08.2020 tarihindeki toplantısında ekim ayından itibaren TFF Sağlık Kurulunun protokolü ile belirlenen tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla müsabakalara tribün kapasitesinin yüzde 30'u kadar seyirci alınması ve locaların kullanımı serbest bırakılması suretiyle müsabakalara sınırlı sayıda seyirci alınmasına dair karar aldığı hatırlatılarak, "Ülkemizde ve tüm dünyada yaşanan pandeminin seyri ile TC Sağlık Bakanı Sayın Dr. Fahrettin Koca'nın 02.09.2020 tarihli basın açıklamasında belirtilen Bilim Kurulunun görüşü dikkate alınarak, müsabakaların 2020-2021 futbol sezonunun ilk devresinde seyircisiz olarak oynanmasına karar verilmiştir." denildi.