Lig maçları ne zaman başlayacak? Süper Lig ne zaman açılacak?

Koronavirüs salgını hayatın pek çok alanını etkilemeye devam ederken, en çok merak edilen konulardan biri de futbol. Süper Lig'de maçların ne zaman başlayacağı merak konusu olmaya devam ediyor. İşte, 'Maçlar ne zaman oynanacak?' sorusunun yanıtı...