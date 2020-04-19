Lig maçları ne zaman başlayacak? Süper Lig ne zaman açılacak?
Şampiyonluk yarışının nefesleri kestiği Süper Lig, koronavirüs salgını nedeniyle bir süreliğine ertelenmişti. Ligin nasıl devam edeceği ve ne zaman maçların oynanacağı merak konusu oldu. Başta zirve yarışında yer alan takımların taraftarları olmak üzere pek çok futbolsever, maçların yeniden oynanmaya başlayacağı tarihi merak ediyor. Peki, lig maçları ne zaman başlayacak? Süper Lig ne zaman açılacak?
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Koronavirüs salgını hayatın pek çok alanını etkilemeye devam ederken, en çok merak edilen konulardan biri de futbol. Süper Lig'de maçların ne zaman başlayacağı merak konusu olmaya devam ediyor. İşte, 'Maçlar ne zaman oynanacak?' sorusunun yanıtı...
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Fanatik'te yer alan habere göre; Süper Lig'in nasıl devam edeceği ve nerede, hangi koşullarda devam edeceği konusunda bilgilere ortaya çıkmaya başladı. Yayıncı kuruluşun deneyimli spikeri Ercan Taner, sosyal medya hesabından detayları paylaştı.
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Antalya ve Alanya'nın merkez olarak kabul edileceği Süper Lig'de maçlar seyircisiz oynanacak. Ligin başlangıç tarihi olarak ise Haziran ayının üçüncü haftası yani 15 Haziran 2020 gibi bir tarihe masanın üzerinde duruyor.
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Teknik direktörler,futbolcular ve kulüp çalışanlarına Covid-19 corona virüsü testi yapılacağı ayrıca maçlardan önce tüm görevlilerin ateşi ölçüleceği kurallar arasında. Ayrıca maç öncesi ve sonu yapılan röportajlarda maske zorunluluğu uygulanacak.
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Medya mensuplarının maçları takip etmesi ile ilgili kararı "Bilim Kurulu" verecek. Maçta sakatlık olursa belirli hastanelerde tedavi için özel izolasyonlu alan oluşturulacak. Düşünülen bu plan Bilim kurulu tavsiye ederse kabul edilecek.