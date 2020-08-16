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Hürriyet
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Motor Sporları
Haber Giriş: 16 Ağustos 2020 - 23:47,

Lewis Hamilton, Michael Schumacher ve İstanbul...

Formula 1'in efsane pilotlarından Michael Schumacher'in Lewis Hamilton ile olan İstanbul anısı yıllar sonra ortaya çıktı...

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Formula 1'de Lewis Hamilton, İspanya Grand Prix'sini de kazandı ve bu sezon 4. kez yarışı ilk sırada tamamladı.

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7. şampiyonluğu için büyük bir avantajı olan İngiliz pilot, İspanya'da birinci sırada başladığı yarışta liderliği 66 turda kimseye kaptırmadı ve yarışı lider bitirdi.

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Kariyerinde 156. kez podyuma çıkan Lewis Hamilton, Michael Schumacher'in en fazla podyuma çıkan pilot unvanını da geride bıraktı.

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Hamilton, ayrıca kariyerindeki 88. zaferini de kazanmış oldu ve bu alanda da Schumacher'e bir adım yaklaştı.

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Schumacher, 91 yarışla Formula 1 tarihinin en fazla yarış kazanan pilotu ancak Hamilton bu rekora sadece 3 yarış uzaklıkta.

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Lewis Hamilton'ın Michael Schumacher'in rekorunu kırmasının ardından yıllar önce iki pilot arasındaki İstanbul anısı akıllara geldi.

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Michael Schumacher, 2007'de verdiği bir röportajda kendi rekorunu geçen Hamilton ile İstanbul'da tanıştıklarını söylemişti.

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Efsane Alman pilot, ''Lewis Hamilton çok başarılı bir sürücü. Onu yakından takip ettim. İlk olarak Türkiye'de tanışıp konuşma fırsatı buldum. Hamilton'u izlemek şahane. Başarısı beni şaşırtmıyor, umarım böyle devam eder.'' sözlerini kullanmıştı.

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Formula 1'in efsane pilotu Michael Schumacher, 2013 yılında Alp Dağları'nda geçirdiği talihsiz kayak kazası sonrası 7 yıllık bir koma, yoğun bakım ve hassas tedavi süreci içerisinde bulunuyor.

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Alp Dağları'nda geçirdiği talihsiz kayak kazasının ardından bitkisel hayatta bulunan Formula 1'in efsane pilotu Michael Schumacher için bekleyiş sürüyor...

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Haziran başında İtalyan basınında Schumacher'in Fransız kardiyolog Dr. Philippe Menasche tarafından yeniden ameliyat edileceğini iddia etmişti.

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Ancak Schumacher'in ailesinden yapılan açıklamada ameliyatın koronavirüse bağlı sağlık riskleri devam ederken gerçekleşmeyeceğini duyurulmuştu.

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