Letonya-Türkiye milli maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 8. randevu!

5 MAÇTA 4 PUAN KAYBI Grupta oynadığı son 5 maçta 4. kez puan kaybı yaşayan A Milli Futbol Takımı G Grubu'nda oynadığı son 5 maçta 4. kez puan kaybı yaşadı.



Ay-yıldızlı ekip, İstanbul'da Letonya ve Karadağ beraberliklerinin ardından deplasmanda Cebelitarık'ı 3-0 mağlup etti. Milli takım, deplasmanda Hollanda'ya 6-1 kaybettiği maçın ardından sahasında da Norveç ile 1-1 berabere kaldı.