MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriLetonya-Türkiye milli maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 8. randevu!
GeriFutbol Letonya-Türkiye milli maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 8. randevu!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 09 Ekim 2021 - 00:34 | 

Letonya-Türkiye milli maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 8. randevu!

Letonya Türkiye maçı için geri sayım başladı. A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu yedinci maçında sahasında Norveç ile 1-1 berabere kaldı. Norveç, 14 puanla ikinci sıradaki yerini korurken, Ay Yıldızlılar, 12 puanla 3. sırada kaldı. e A Milli Takım bir gruptaki bir sonraki maçında Letonya deplasmanında mücadele verecek. kalan 3 maçı da kazanması halinde lider olabilmek için Hollanda'nın en az 4, Norveç'in 2 puan kaybetmesini bekleyecek. Peki, Letonya-Türkiye milli maçı ne zaman? İşte, maça dair detaylar.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Letonya Türkiye milli maçı ile Dünya Kupası Avrupa Elemeleri devam edecek. Yeni teknik direktörü Stefan Kuntz ile çıktığı ilk maçta Norveç karşısında sahadan beraberlikle ayrılan ay-yıldızlı ekip, 1 puan elde etti. Gruptaki sekizinci maçında Türkiye Letonya'ya konuk olacak. Letonya Türkiye milli maçı TRT ekranlarında 11 Ekim Pazartesi günü yayınlanacak.

2Letonya-Türkiye milli maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda

Letonya-Türkiye milli maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Türkiye, gruptaki sekizinci maçını 11 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Letonya ile oynayacak. 21.45'te başlayacak milli maç TRT1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

35 MAÇTA 4 PUAN KAYBI

5 MAÇTA 4 PUAN KAYBI

Grupta oynadığı son 5 maçta 4. kez puan kaybı yaşayan A Milli Futbol Takımı G Grubu'nda oynadığı son 5 maçta 4. kez puan kaybı yaşadı.

Ay-yıldızlı ekip, İstanbul'da Letonya ve Karadağ beraberliklerinin ardından deplasmanda Cebelitarık'ı 3-0 mağlup etti. Milli takım, deplasmanda Hollanda'ya 6-1 kaybettiği maçın ardından sahasında da Norveç ile 1-1 berabere kaldı.

4MİLLİ TAKIM, GRUPTAN NASIL ÇIKAR

MİLLİ TAKIM, GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

Milliler, kalan 3 maçı da kazanması halinde lider olabilmek için Hollanda'nın en az 4, Norveç'in 2 puan kaybetmesini bekleyecek. Play-off turu için de grubu ikinci sırada bitirmesi gereken Kuntz'un öğrencileri için Norveç'in 3 puan bırakması yeterli olacak. Solbakken'in ekibinin 2 puan kaybetmesi halinde averajlara bakılacak.

5Elemelerde 7. haftada oynanan maçlar şöyle:

Elemelerde 7. haftada oynanan maçlar şöyle:

- E Grubu:

Çekya-Galler: 2-2
Estonya-Belarus: 2-0

- G Grubu:

Cebelitarık-Karadağ: 0-3
Letonya-Hollanda: 0 -1
Türkiye-Norveç: 1-1

- H Grubu:

Kıbrıs Rum Yönetimi-Hırvatistan: 0-3
Malta-Slovenya: 0-4
Rusya-Slovakya: 1-0

- J Grubu:

Almanya-Romanya: 2-1
İzlanda-Ermenistan: 1-1
Lihtenştayn-Kuzey Makedonya: 0-4

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi