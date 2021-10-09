Letonya-Türkiye milli maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 8. randevu!
Letonya Türkiye maçı için geri sayım başladı. A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu yedinci maçında sahasında Norveç ile 1-1 berabere kaldı. Norveç, 14 puanla ikinci sıradaki yerini korurken, Ay Yıldızlılar, 12 puanla 3. sırada kaldı. e A Milli Takım bir gruptaki bir sonraki maçında Letonya deplasmanında mücadele verecek. kalan 3 maçı da kazanması halinde lider olabilmek için Hollanda'nın en az 4, Norveç'in 2 puan kaybetmesini bekleyecek. Peki, Letonya-Türkiye milli maçı ne zaman? İşte, maça dair detaylar.
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Letonya Türkiye milli maçı ile Dünya Kupası Avrupa Elemeleri devam edecek. Yeni teknik direktörü Stefan Kuntz ile çıktığı ilk maçta Norveç karşısında sahadan beraberlikle ayrılan ay-yıldızlı ekip, 1 puan elde etti. Gruptaki sekizinci maçında Türkiye Letonya'ya konuk olacak. Letonya Türkiye milli maçı TRT ekranlarında 11 Ekim Pazartesi günü yayınlanacak.
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Letonya-Türkiye milli maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Türkiye, gruptaki sekizinci maçını 11 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Letonya ile oynayacak. 21.45'te başlayacak milli maç TRT1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
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5 MAÇTA 4 PUAN KAYBI
Grupta oynadığı son 5 maçta 4. kez puan kaybı yaşayan A Milli Futbol Takımı G Grubu'nda oynadığı son 5 maçta 4. kez puan kaybı yaşadı.
Ay-yıldızlı ekip, İstanbul'da Letonya ve Karadağ beraberliklerinin ardından deplasmanda Cebelitarık'ı 3-0 mağlup etti. Milli takım, deplasmanda Hollanda'ya 6-1 kaybettiği maçın ardından sahasında da Norveç ile 1-1 berabere kaldı.
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MİLLİ TAKIM, GRUPTAN NASIL ÇIKAR?
Milliler, kalan 3 maçı da kazanması halinde lider olabilmek için Hollanda'nın en az 4, Norveç'in 2 puan kaybetmesini bekleyecek. Play-off turu için de grubu ikinci sırada bitirmesi gereken Kuntz'un öğrencileri için Norveç'in 3 puan bırakması yeterli olacak. Solbakken'in ekibinin 2 puan kaybetmesi halinde averajlara bakılacak.