Leeds United, Premier Lig'e dönünce Emma Louise Jones...

Marcelo Bielsa yönetimindeki Leeds United, 16 yıl sonra Premier Lig'e yükselirken önemli bir başarı elde etti.
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Son olarak 2003-04 sezonunda Premier Lig’de mücadele eden Leeds United, yeniden bu başarıyı yakalamış olmasının karşılığını, gelirlerini milyonlarca pound artırarak alacak.
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Böylece sadece Leeds United değil, Emma Louise Jones da Premier Lig'e yükselmiş oldu...
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PREMIER LİG'E TERFİ ETTİ
Yıllardır alt liglerde Leeds United maçlarında görev alan, özellikle karşılaşmaların ardından gerçekleştirdiği saha röportajlarıyla dikkat çeken Emma Louise de takımla birlikte Premier Lig’e terfi etti.
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LUTV’de üç yıldır görev alan ve Leeds United taraftarlarının sevgilisi haline gelen güzel spiker, ayrıca BBC Radio 5’te de çalışıyor ve bu kanal için de içerikler üretiyor.
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2018 DÜNYA KUPASI'NDA...
İngiltere’nin Kosta Rika ile oynadığı 2018 Dünya Kupası hazırlık maçı, Emma Jones’un şöhrete kavuştuğu gün olmuştu
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Kamera operatörü maçtan çok kendisine ilgi gösterince, Emma bir anda popüler bir figür haline geldi
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'FUTBOLA ÖZEL BİR İLGİM YOK'
Futbol spikerliğine tamamen profesyonel bir bakış açısıyla baktığını itiraf eden Jones, bunun dışında futbola özel bir ilgisi olmadığını açıkça dile getiriyor.
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Ancak Leeds United’ın Premier Lig’e yükselmesiyle bundan böyle futbolu da daha çok sevebileceğine dikkat çekiliyor.
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Ünlü spikerin Instagram hesabında da 200 bine yakın takipçisi bulunuyor.
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Bu sayının önümüzdeki günlerde daha da artması bekleniyor...