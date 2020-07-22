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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 22 Temmuz 2020 - 10:37,

Leeds United, Premier Lig'e dönünce Emma Louise Jones...

Premier Lig’e 16 yıl sonra yükselen Leeds United'ın resmi televizyon kanalının spikeri Emma Louise Jones, İngiliz ekibi ve onların taraftarları gibi büyük bir heyecan yaşıyor...

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Marcelo Bielsa yönetimindeki Leeds United, 16 yıl sonra Premier Lig'e yükselirken önemli bir başarı elde etti.

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Son olarak 2003-04 sezonunda Premier Lig’de mücadele eden Leeds United, yeniden bu başarıyı yakalamış olmasının karşılığını, gelirlerini milyonlarca pound artırarak alacak.

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Böylece sadece Leeds United değil, Emma Louise Jones da Premier Lig'e yükselmiş oldu...

4PREMIER LİGE TERFİ ETTİ
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PREMIER LİG'E TERFİ ETTİ

Yıllardır alt liglerde Leeds United maçlarında görev alan, özellikle karşılaşmaların ardından gerçekleştirdiği saha röportajlarıyla dikkat çeken Emma Louise de takımla birlikte Premier Lig’e terfi etti.

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LUTV’de üç yıldır görev alan ve Leeds United taraftarlarının sevgilisi haline gelen güzel spiker, ayrıca BBC Radio 5’te de çalışıyor ve bu kanal için de içerikler üretiyor.

62018 DÜNYA KUPASINDA...
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2018 DÜNYA KUPASI'NDA...

İngiltere’nin Kosta Rika ile oynadığı 2018 Dünya Kupası hazırlık maçı, Emma Jones’un şöhrete kavuştuğu gün olmuştu

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Kamera operatörü maçtan çok kendisine ilgi gösterince, Emma bir anda popüler bir figür haline geldi

8FUTBOLA ÖZEL BİR İLGİM YOK
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'FUTBOLA ÖZEL BİR İLGİM YOK'

Futbol spikerliğine tamamen profesyonel bir bakış açısıyla baktığını itiraf eden Jones, bunun dışında futbola özel bir ilgisi olmadığını açıkça dile getiriyor.

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Ancak Leeds United’ın Premier Lig’e yükselmesiyle bundan böyle futbolu da daha çok sevebileceğine dikkat çekiliyor.

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Ünlü spikerin Instagram hesabında da 200 bine yakın takipçisi bulunuyor.

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Bu sayının önümüzdeki günlerde daha da artması bekleniyor...

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