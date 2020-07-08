Lecce-Lazio maçında 'Suarez' vakası! Rakibin kolunu ısırdı

Serie A'nın 31. haftasında oynanan Lecce-Lazio maçı büyük sürprize ve inanılmaz bir olaya sahne oldu.Şampiyonluk yarışı veren Lazio deplasmanda henüz 5. Felipe Caicedo'nun golüyle öne geçti.Lecce'de 30'da Khouma Babacar durumu 1-1'e getirmeyi başardı.45. dakikada Marca Mancosu, Lecce adına penaltıyı kaçırınca devre 1-1'lik eşitlikle sona erdi.İkinci yarıya iyi başlayan ev sahibi takım 47'de Fabio Lucioni'nin golüyle 2-1 öne geçti.Mücadelenin son anları ise sinir harbi şeklinde geçti. Laziolu Patric Gabarron uzatma anlarında kazanılan frikik pozisyonunda sinirlerine hakim olamadı.İspanyol oyuncu, baraj kurmak için önüne geçen Lecceli Giulio Donati'nin kolunu ısırdı.Donati'nin acı içerisinde isyan etmesi sonrası, VAR'dan gelen kararla Patric direkt olarak kırmızı kart gördü. Maçı 2-1 kaybeden Lazio, lider Juventus'un 7 puan gerisine düştü.Maçı kazanan Lecce ise puanını 28'e yükselterek düşme hattından çıktı.Lazio gelecek hafta sahasında Sassuolo ile karşılaşacak.