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GeriFutbol Lecce-Lazio maçında 'Suarez' vakası! Rakibin kolunu ısırdı
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 08 Temmuz 2020 - 16:06,

Lecce-Lazio maçında 'Suarez' vakası! Rakibin kolunu ısırdı

Serie A'da oynanan Lecce-Lazio maçı inanılmaz olaylara sahne oldu. Maçın son anlarında Laziolu Patric, rakip oyuncunun kolunu ısırarak kırmızı kart gördü.

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Serie A'nın 31. haftasında oynanan Lecce-Lazio maçı büyük sürprize ve inanılmaz bir olaya sahne oldu.

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Şampiyonluk yarışı veren Lazio deplasmanda henüz 5. Felipe Caicedo'nun golüyle öne geçti.

3PENALTI KAÇTI
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PENALTI KAÇTI

Lecce'de 30'da Khouma Babacar durumu 1-1'e getirmeyi başardı.

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45. dakikada Marca Mancosu, Lecce adına penaltıyı kaçırınca devre 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

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İkinci yarıya iyi başlayan ev sahibi takım 47'de Fabio Lucioni'nin golüyle 2-1 öne geçti.

6RAKİBİNİN KOLUNU ISIRDI
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RAKİBİNİN KOLUNU ISIRDI

Mücadelenin son anları ise sinir harbi şeklinde geçti.

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Laziolu Patric Gabarron uzatma anlarında kazanılan frikik pozisyonunda sinirlerine hakim olamadı.

8DİREKT KIRMIZI KART GÖRDÜ
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DİREKT KIRMIZI KART GÖRDÜ

İspanyol oyuncu, baraj kurmak için önüne geçen Lecceli Giulio Donati'nin kolunu ısırdı.

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Donati'nin acı içerisinde isyan etmesi sonrası, VAR'dan gelen kararla Patric direkt olarak kırmızı kart gördü.

10LAZIO YARA, LECCE NEFES ALDI
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LAZIO YARA, LECCE NEFES ALDI

Maçı 2-1 kaybeden Lazio, lider Juventus'un 7 puan gerisine düştü.

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Maçı kazanan Lecce ise puanını 28'e yükselterek düşme hattından çıktı.

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Lazio gelecek hafta sahasında Sassuolo ile karşılaşacak.

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