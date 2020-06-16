Yok artık LeBron James!

Spor Arena Dış Haberler | Los Angeles Lakers'ın süper yıldızı LeBron James, corona virüs salgını nedeniyle ara verilen lig nedeniyle tüm zamanını yeni evinde geçiriyor.2 yıl önce Lakers'a ilk geldiğinde 23 milyon Dolar'lık bir rezidansa yerleşen yıldız isim adres değiştirdi.LeBron, Hollywood Hills'teki yeni konağı için tam 52 milyon dolar harcadı.1400 metrekarelik bir alanda yer alan konağın içerisinde spor salonu, golf simülatörü, bilardo ve puro salonu gibi birçok alan var.Konakta ayrıca kiler, jakuzi, sauna ve yüzme havuzu da mevcut...Bu arada LeBron James, 25 Mayıs'ta Minneapolis'te acımasız şekilde bir polis tarafından öldürülen siyahi George Floyd'un öldürülmesinin ardından flaş bir karara imza attı.Ülke çapında ırkçılık, eşitsizlik ve polis şiddetine karşı protestolara yol açan olay sonrası Lebron James ve diğer sporcular, Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimi öncesi bir dernek kurdu. Bir oydan daha fazlası isimli dernek, seçim öncesi Afro-Amerikalıları seçmen olarak kaydolmaya ve oy kullanmaya teşvik ediyor. New York Times'a konuşan James, Sonunda bir fark yaratmanın zamanı geldi. Dışarı çıkmanızı ve oy vermenizi istiyoruz ifadelerini kullandı.LeBron James 2016 yılında da Donald Trump'ın karşısında aday olan Hillary Clinton'ı desteklemişti.