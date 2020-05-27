LeBron James vahşete sessiz kalmadı! George Floyd tepkisi...
Skandal görüntülerin ardından Amerika sokaklara dökülmüştü...
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Spor Arena Dış Haberler | ABD'de Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde George Floyd isimli siyahi şüpheli, polisler tarafından nefessiz bırakılarak öldürüldü.
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Polisten orantısız güç
Dolandırıcılık şüphesiyle yakalanan ve gözaltına alınmak istenen Flody, polis ekiplerinin sokak ortasında orantısız güç uygulaması sebebiyle yaşamını yitirdi.
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Diziyle boğazına basarak nefessiz bıraktı
Bir polis memurunun, diziyle George Floyd'un boğazına basarak dakikalarca nefessiz bıraktığı ve hayatını kaybetmesine sebebiyet verdiği skandal görüntüler Amerika'nın gündemine oturdu.
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"Nefes alamıyorum" diye yalvardı ama...
Söz konusu görüntülerde, George Floyd'un yaşamını yitirmeden önce defalarca "Lütfen, nefes alamıyorum, lütfen" şeklinde yalvardığı ancak polislerin herhangi bir şekilde geri adım atmadığı görülüyor.
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Polisler görevden alındı
Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, George Floyd’un ölümüne karışan 4 polisin görevlerine son verildiğini duyurarak, "Bu doğru bir karar" ifadesini kullandı.
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Belediye Başkanı Frey özür diledi
Belediye Başkanı Frey daha sonra ise Facebook hesabından yeni bir paylaşım yaptı ve siyahi toplumundan özür dileyerek "Amerika’da siyahi olmanın cezası, ölüm olmamalı" dedi.
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Akıllara Eric Garner olayı geldi
Bir iş yeri sahibinin "sahtecilik" şikayeti üzerine eşkal benzerliği şüphesiyle gözaltına alınmak istenen Floyd’a uygulanan şiddet, 2014 Temmuz’unda New York'un Staten Island bölgesinde yaşanan benzeri Eric Garner olayını hatırlatmıştı.
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Spor dünyası sessiz kalamadı
Minneapolis kentinde halk sokaklara dökülerek polisin orantısız güç kullanmasını protesto ederken spor dünyası da bu vahşete sessiz kalamadı.
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LeBron James yine dik durdu
Toplumsal konulardaki çıkışlarıyla bilinen LeBron James, 2016 yılında Amerikan futbolu oyuncusu Colin Kaepernick tarafından ırkçılığa karşı başlatılan 'diz çökme' protestosunu hatırlattı.
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Sosyal medyadan paylaştı
George Floyd'un öldürüldüğü an ile Colin Kaepernick'in ikonik duruşu arasındaki benzerliğe dikkati çeken LeBron James, "Şimdi anladınız mı bunun neden yapıldığını? Yoksa sizin için bazı şeyler hala net değil mi?" yazdı.
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Milyonlarca beğeni aldı
LeBron James'in söz konusu paylaşımı kısa süre içerisinde milyonlarca beğeni aldı. Yaklaşık 3 milyon beğeni alan paylaşımın altına ünlü spor figürleri de destek yorumları yazdı.
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Sporcular daha önce de ırkçılığı protesto etmişti
NFL'de mücadele eden siyahi oyuncular, ABD Başkanı Donald Trump'ı ve ırkçı buldukları politikalarını protesto etmek adına maçlardan önce milli marş okunurken diz çöküyorlardı.
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Gerginlik NBA'a sıçramıştı
ABD Başkanı Donald Trump ve Amerikan spor liglerindeki bazı oyuncuları arasındaki gerginlik o dönem basketbola da yansımıştı.
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Stephen Curry - Donald Trump atışması
Stephen Curry’nin, NBA şampiyonu Golden State Warriors’a Beyaz Saray’da yapılan geleneksel davete katılmak istemediğini açıklaması sonrası Donald Trump daveti geri çektiğini duyurmuştu.
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Daveti geri çekti
Stephen Curry’ye yanıt veren Trump, “Beyaz Saray’a gitmek şampiyon takım için büyük bir onur anlamına gelir. Ancak Stephen Curry tereddüt ediyor, bu nedenle davet geri çekilmiştir” demişti.
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Trump'a "serseri" dedi
Bu açıklamanın sonrasında ise NBA’in en ünlü isimlerinden LeBron James, ABD Başkanı Trump için “Seni serseri. Stephen Curry gelmeyeceğini zaten açıklamıştı.” ifadesinin yer aldığı bir tweet atmıştı.