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Spor Arena Dış Haberler | Barlas Ateşli
Haber Giriş: 27 Mayıs 2020 - 11:47,

LeBron James vahşete sessiz kalmadı! George Floyd tepkisi...

Skandal görüntülerin ardından Amerika sokaklara dökülmüştü...

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Spor Arena Dış Haberler | ABD'de Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde George Floyd isimli siyahi şüpheli, polisler tarafından nefessiz bırakılarak öldürüldü.

2Polisten orantısız güç
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Polisten orantısız güç

Dolandırıcılık şüphesiyle yakalanan ve gözaltına alınmak istenen Flody, polis ekiplerinin sokak ortasında orantısız güç uygulaması sebebiyle yaşamını yitirdi.

3Diziyle boğazına basarak nefessiz bıraktı
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Diziyle boğazına basarak nefessiz bıraktı

Bir polis memurunun, diziyle George Floyd'un boğazına basarak dakikalarca nefessiz bıraktığı ve hayatını kaybetmesine sebebiyet verdiği skandal görüntüler Amerika'nın gündemine oturdu.

4Nefes alamıyorum diye yalvardı ama...
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"Nefes alamıyorum" diye yalvardı ama...

Söz konusu görüntülerde, George Floyd'un yaşamını yitirmeden önce defalarca "Lütfen, nefes alamıyorum, lütfen" şeklinde yalvardığı ancak polislerin herhangi bir şekilde geri adım atmadığı görülüyor.

5Polisler görevden alındı
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Polisler görevden alındı

Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, George Floyd’un ölümüne karışan 4 polisin görevlerine son verildiğini duyurarak, "Bu doğru bir karar" ifadesini kullandı.

6Belediye Başkanı Frey özür diledi
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Belediye Başkanı Frey özür diledi

Belediye Başkanı Frey daha sonra ise Facebook hesabından yeni bir paylaşım yaptı ve siyahi toplumundan özür dileyerek "Amerika’da siyahi olmanın cezası, ölüm olmamalı" dedi.

7Akıllara Eric Garner olayı geldi
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Akıllara Eric Garner olayı geldi

Bir iş yeri sahibinin "sahtecilik" şikayeti üzerine eşkal benzerliği şüphesiyle gözaltına alınmak istenen Floyd’a uygulanan şiddet, 2014 Temmuz’unda New York'un Staten Island bölgesinde yaşanan benzeri Eric Garner olayını hatırlatmıştı.

8Spor dünyası sessiz kalamadı
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Spor dünyası sessiz kalamadı

Minneapolis kentinde halk sokaklara dökülerek polisin orantısız güç kullanmasını protesto ederken spor dünyası da bu vahşete sessiz kalamadı.

9LeBron James yine dik durdu
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LeBron James yine dik durdu

Toplumsal konulardaki çıkışlarıyla bilinen LeBron James, 2016 yılında Amerikan futbolu oyuncusu Colin Kaepernick tarafından ırkçılığa karşı başlatılan 'diz çökme' protestosunu hatırlattı.

10Sosyal medyadan paylaştı
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Sosyal medyadan paylaştı

George Floyd'un öldürüldüğü an ile Colin Kaepernick'in ikonik duruşu arasındaki benzerliğe dikkati çeken LeBron James, "Şimdi anladınız mı bunun neden yapıldığını? Yoksa sizin için bazı şeyler hala net değil mi?" yazdı.

11Milyonlarca beğeni aldı
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Milyonlarca beğeni aldı

LeBron James'in söz konusu paylaşımı kısa süre içerisinde milyonlarca beğeni aldı. Yaklaşık 3 milyon beğeni alan paylaşımın altına ünlü spor figürleri de destek yorumları yazdı.

12Sporcular daha önce de ırkçılığı protesto etmişti
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Sporcular daha önce de ırkçılığı protesto etmişti

NFL'de mücadele eden siyahi oyuncular, ABD Başkanı Donald Trump'ı ve ırkçı buldukları politikalarını protesto etmek adına maçlardan önce milli marş okunurken diz çöküyorlardı.

13Gerginlik NBAa sıçramıştı
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Gerginlik NBA'a sıçramıştı

ABD Başkanı Donald Trump ve Amerikan spor liglerindeki bazı oyuncuları arasındaki gerginlik o dönem basketbola da yansımıştı.

14Stephen Curry - Donald Trump atışması
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Stephen Curry - Donald Trump atışması

Stephen Curry’nin, NBA şampiyonu Golden State Warriors’a Beyaz Saray’da yapılan geleneksel davete katılmak istemediğini açıklaması sonrası Donald Trump daveti geri çektiğini duyurmuştu.

15Daveti geri çekti
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Daveti geri çekti

Stephen Curry’ye yanıt veren Trump, “Beyaz Saray’a gitmek şampiyon takım için büyük bir onur anlamına gelir. Ancak Stephen Curry tereddüt ediyor, bu nedenle davet geri çekilmiştir” demişti.

16Trumpa serseri dedi
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Trump'a "serseri" dedi

Bu açıklamanın sonrasında ise NBA’in en ünlü isimlerinden LeBron James, ABD Başkanı Trump için “Seni serseri. Stephen Curry gelmeyeceğini zaten açıklamıştı.” ifadesinin yer aldığı bir tweet atmıştı.

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