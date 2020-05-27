LeBron James vahşete sessiz kalmadı! George Floyd tepkisi...

Sosyal medyadan paylaştı George Floyd'un öldürüldüğü an ile Colin Kaepernick'in ikonik duruşu arasındaki benzerliğe dikkati çeken LeBron James, "Şimdi anladınız mı bunun neden yapıldığını? Yoksa sizin için bazı şeyler hala net değil mi?" yazdı.