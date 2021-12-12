Lazio-Galatasaray maçına damga vuran tercüman Nazlı Birgen'in paylaşımı duygulandırdı! 'Fanatik Beşiktaşlı olarak...'

Yaptığı ilk paylaşımda herkese teşekkür eden Nazlı Birgen, "Her insanın hayatında bazı kırılma anları vardır. Benim için 8 Aralık 2021 Çarşamba günü bu anlardan biri, hatta belki de en önemlisi olarak ilelebet hafızama kazındı diyebilirim. Başta beni iki ülkenin basın mensupları ve kamuoyu önünde övme nezaketini gösteren Fatih Terim Hoca başta olmak üzere, tüm Galatasaray camiasına bana verdikleri destek ve duydukları güven için teşekkürü borç bilirim. Yalnızca Türkiye'de değil İtalya'da da "sembol" olmuș ve spor tarihine damgasını vurmuş bir teknik adamdan duyduğum sözler, özellikle de onun mükemmeliyetçi ve hırslı yapısını da bilen biri olarak bana gerçekten tarifsiz bir mutluluk yaşattı. Ayrıca kendisiyle birlikte basın toplantısına katılan Fernando Muslera'ya içten tavrı ve güler yüzü; etkinlikte görevli tüm gazeteci arkadaşlara işimi kolaylaştırmak adına sergiledikleri özveri ve hakkımda yaptıkları haberler; spiker ve spor yorumcularına canlı yayında sarf ettikleri övgü dolu sözler ve meslektaşlarım, ailem, arkadaşlarım ve birçoğu Galatasaraylı olan sayısız sporsevere günlerdir gönderdikleri mesajlar için canıgönülden teşekkür etmek isterim.