Lamar Odom: Uyuşturucuya 100 milyon dolar harcadım

UYUŞTURUCUYA 100 MİLYON DOLAR HARCADIM Odom, uyuşturucu ile ilişkisini "Bana ne kadar harcadığımı sorarsanız, '100 milyon dolar' derim. Beni gören tüm doktorlar yürüyen bir mucize olduğumu söylüyor. Her gün uyuşturucu kullanırdım, az ya da çok ama her gün. Kendimi kontrol edemedim, kontrol etmek istemedim" sözleriyle anlatıyor.