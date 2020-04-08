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Futbol
Spor Arena
Haber GiriÅŸ: 08 Nisan 2020 - 11:27, /

La Casa De Papel oyuncusu itiraf etti: Helsinki olmasaydÄ±m Ä°stanbul olurdum

La Casa De Papel oyuncusu Darko Perich, Barcelona KulÃ¼bÃ¼'nÃ¼n davetlisi oldu. HakkÄ±nda merak edilenleri yanÄ±tlayan dizinin 'Helsinki' karakteri bir de sÃ¼rpriz itirafta bulundu. AyrÄ±ca oyuncularÄ±n gerÃ§ek hayatta tuttuklarÄ± takÄ±mlar da ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

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DÃ¼nyanÄ±n konuÅŸtuÄŸu fenomen dizi La Casa de Papel, TÃ¼rkiye'de de gÃ¼ndemden dÃ¼ÅŸmÃ¼yor.

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Ä°spanyol yapÄ±mÄ± dizinin Ã¶nemli karakterlerinden Perich, kendisine yÃ¶neltilen "La Casa de Papel'de Helsinki olmasaydÄ±n hangi ÅŸehir olurdun?" sorusunu yanÄ±tladÄ±.

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'Helsinki' bu soruya 'Ä°stanbul' cevabÄ±nÄ± verdi.

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Barcelona resmi hesabÄ±nÄ±n paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bu video TÃ¼rk kullanÄ±cÄ±lar tarafÄ±ndan bÃ¼yÃ¼k beÄŸeni topladÄ±

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Basketbolu da Ã§ok seven Darko Perich, sosyal medya hesabÄ±ndan da parkeden fotoÄŸraflar paylaÅŸabiliyor.

6HANGÄ° TAKIMI TUTUYORLAR

HANGÄ° TAKIMI TUTUYORLAR?

Dizide Ã¶ne Ã§Ä±kan karakterlerden biri de Tokyo'yu canlandÄ±ran Ursula Corbero...

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28 yaÅŸÄ±ndaki Ursula Corbero Barcelona doÄŸumlu... Kendisi hem oyuncu hem de manken! KÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸlardan beri Ä°spanya'da oyunculuk yapÄ±yor.

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La casa de papel dizisinde Tokyo karakterini canlandÄ±ran Ä°spanyol oyuncu dÃ¼nya Ã§apÄ±nda bir Ã¼ne kavuÅŸtu.Â 

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Instagram'da gÃ¼zel oyuncunun 2 milyonun Ã¼zerinde takipÃ§isi var. Barcelona doÄŸumlu olan Tokyo aynÄ± zamanda Barcelona futbol kulÃ¼bÃ¼nÃ¼ destekliyor.

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Instagram hesabÄ±ndan Barcelona formalÄ± fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸan Ursula Corbero'nun zaman zaman maÃ§lara da gittiÄŸi ifade edildi.

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Berlin: Real Madrid

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Denver: AtlÃ©tico de Madrid

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Darko Perich: Barcelona

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Arturo RomÃ¡n: Valencia CFÂ

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Palermo: Boca Juniors

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Moscow: Sevilla

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