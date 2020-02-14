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Futbol
Haber Giriş: 14 Şubat 2020 - 09:38, /

Kupada gözler bu maçta! Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ne zaman oynanacak?

Bu sezon aralarında gerginlik olan olan Fenerbahçe ile Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde eşleşti. Gözler iki ayaklı yarı final maçlarına çevrildi.

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Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finalistler belli oldu. Antalyaspor, 0-0 biten ilk maçın rövanşında Sivasspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak Türkiye Kupası'nın son yarı finalisti oldu.

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Süper Lig'de şampiyonluk yarışında yer alan Fenerbahçe ile Trabzonspor bu kez de kupa yarı finalinde eşleşti.

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BB Erzurumspor’u her iki maçta da farklı mağlup edip son 4 takım arasına yazdıran Trabzonspor, böylece 6 sezon sonra yarı finale yükselme başarısını gösterdi.

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Bu sezon kupada harikalar yaratan Kırklarelispor'u eleyen Fenerbahçe'nin rakibi bordo mavililer olunca ''Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?'' sorusu trend oldu.

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Trabzonspor Fenerbahçe'yi ilk olarak Akyazı Şenol Güneş Kompleksi'nde ağırlayacak. Rövanş ise Kadıköy'de oynanacak.

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Yarı finalde ilk maçlar 3-4-5 Mart, rövanşları ise 21-22-23 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek. 

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Bu iki zorlu mücadeleyi yayıncı kuruluş A Spor ve ATV naklen yayınlanacak.

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