Kupada gözler bu maçta! Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ne zaman oynanacak?

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finalistler belli oldu. Antalyaspor, 0-0 biten ilk maçın rövanşında Sivasspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak Türkiye Kupası'nın son yarı finalisti oldu.Süper Lig'de şampiyonluk yarışında yer alan Fenerbahçe ile Trabzonspor bu kez de kupa yarı finalinde eşleşti.BB Erzurumspor’u her iki maçta da farklı mağlup edip son 4 takım arasına yazdıran Trabzonspor, böylece 6 sezon sonra yarı finale yükselme başarısını gösterdi.Bu sezon kupada harikalar yaratan Kırklarelispor'u eleyen Fenerbahçe'nin rakibi bordo mavililer olunca ''Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?'' sorusu trend oldu.Trabzonspor Fenerbahçe'yi ilk olarak Akyazı Şenol Güneş Kompleksi'nde ağırlayacak. Rövanş ise Kadıköy'de oynanacak.Yarı finalde ilk maçlar 3-4-5 Mart, rövanşları ise 21-22-23 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek. Bu iki zorlu mücadeleyi yayıncı kuruluş A Spor ve ATV naklen yayınlanacak.