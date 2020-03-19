Kulüpler ve sporculardan 'erteleme' paylaşımları

Türkiye'de liglerin erteleme kararı sonrası sporcular ve kulüplerin sosyal medya paylaşımları çok konuşuldu.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu liderliğinde futbol,voleybol ve basketbol federasyonları başkanları ile Kulüpler Birliği Başkanının katılımıyla yapılan toplantıda Türkiye'deki liglerin ertelenme kararı çıktı.
2
Toplantı sonrası açıklama yapan Bakan Kasapoğlu, koronavirüs salgını sebebiyle liglerin ertelendiğini, takvimle ilgili çalışmaların federasyonlar tarafından yapılacağını söyledi.Öte yandan
3
Liglerin erteleme kararı sonrası sporcular ve kulüplerin sosyal medya paylaşımları çok konuşuldu.