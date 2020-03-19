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GeriFutbol Kulüpler ve sporculardan 'erteleme' paylaşımları
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Futbol
Haber Giriş: 19 Mart 2020 - 17:58, /

Kulüpler ve sporculardan 'erteleme' paylaşımları

Türkiye'de liglerin erteleme kararı sonrası sporcular ve kulüplerin sosyal medya paylaşımları çok konuşuldu.

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu liderliğinde futbol,voleybol ve basketbol federasyonları başkanları ile Kulüpler Birliği Başkanının katılımıyla yapılan toplantıda Türkiye'deki liglerin ertelenme kararı çıktı.

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Toplantı sonrası açıklama yapan Bakan Kasapoğlu, koronavirüs salgını sebebiyle liglerin ertelendiğini, takvimle ilgili çalışmaların federasyonlar tarafından yapılacağını söyledi.Öte yandan

3

Liglerin erteleme kararı sonrası sporcular ve kulüplerin sosyal medya paylaşımları çok konuşuldu.

4Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay

5Trabzonspor Kulübü

Trabzonspor Kulübü

6Fernando Muslera

Fernando Muslera

7Galatasaray

Galatasaray

8Fenerbahçe

Fenerbahçe

9Denizlispor

Denizlispor

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