MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriKulüp başkanları ve yazarlardan 'yabancı sayısı' için çarpıcı yorumlar!
GeriFutbol Kulüp başkanları ve yazarlardan 'yabancı sayısı' için çarpıcı yorumlar!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Futbol
Hürriyet
Haber Giriş: 30 Mayıs 2020 - 08:01,

Kulüp başkanları ve yazarlardan 'yabancı sayısı' için çarpıcı yorumlar!

Hürriyet'te dün yer alan ‘TFF, yabancı futbolcu sayısını kademeli olarak 6+2’ye düşürmeyi planlıyor’ haberi gündeme bomba gibi düştü... Kulüp başkanlarının TFF - Kulüpler Birliği toplantısında konuyla ilgili görüşleri ortaya çıktı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

TFF Yönetim Kurulu, halen 28 kişilik kadroda 14 olan yabancı sayısını gelecek sezon 12’ye, sonraki sezonlarda da 2’şer 2’şer azaltıp 6+2’ye indirmek için çalışmalara başladı.

2
Abone Olgoogle-news

Bu konuda bir komite kuran TFF ayrıca, yabancı oyuncular için ‘32 yaş kriteri’ koymayı tartışıyor.

3
Abone Olgoogle-news

Yabancı sayısının azaltılması konusu TFF Yönetim Kurulu’nun geçen hafta Kulüpler Birliği ile İstanbul’da gerçekleştirdiği toplantıda da konuşuldu.

4GALATASARAY KARŞI ÇIKTI
Abone Olgoogle-news

GALATASARAY KARŞI ÇIKTI

Başta Trabzonspor olmak üzere birçok kulübün olumlu yaklaştığı bu öneriye Galatasaray Kulübü karşı çıktı.

5İŞTE TFF - KULÜPLER BİRLİĞİ TOPLANTISINDA BAŞKANLARIN GÖRÜŞLERİ
Abone Olgoogle-news

İŞTE TFF - KULÜPLER BİRLİĞİ TOPLANTISINDA BAŞKANLARIN GÖRÜŞLERİ

6Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi
Abone Olgoogle-news

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi

Ben, yabancı futbolcuların sayısından ziyade kalitesini düşünüyorum ve bu da ancak belirli kriterler konursa sağlanabilir. 32 yaş sınırı getirilecek deniyor, bu 29-30 da olabilir, hiçbir sakıncası yok. Önemli olan kalitesi.

7Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu
Abone Olgoogle-news

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu

Yabancı sayısının düşürülmesi gerektiğini bundan bir yıl önce Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında ilk teklif eden kulüp biziz. Bu bizim ‘olmazsa olmazımız’dır. Mevcut yabancı uygulamasıyla futbolumuzu kalkındırmamız mümkün değil. Bu işin en ideali sahada maksimum 6 yabancıdır. Ve bu iş elbetteki belli bir plan dahilinde kademeli olarak gerçekleştirilmelidir. Ayrıca bundan böyle genç yabancılar tercih etmeliyiz. Yaş konusunda da bir sınırımız olmalı.

8Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz
Abone Olgoogle-news

Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz

TFF ile yapılan toplantıda indirim onuşuldu ve herkes kabul etti ama rakam konuşulmadı. Bu kadar radikal bir değişiklik olmasını istemem. 6+2 gibi garabetlere karşıyım. Kademeli olarak 2 şer 2 şer 8 e kadar inebilir.

9Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek
Abone Olgoogle-news

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek

Şu süreçte bunu konuşmak doğru olmaz. Bu senaryoları şimdiden yazmaktansa, koronovirüs süreci bittikten sonra Kulüpler Birliği ile TFF bir araya gelip istişare yapmalı. Ülke menfaati neyi gerektiriyorsa o yapılır; birden 6 ya da 8 olmaz. Oldu bittiye getirilirse, yarın öbür gün tekrar değiştirilmeye çalışılır. İyi düşünmek lazım.

10Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu
Abone Olgoogle-news

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu

Yabancı futbolcu sayısının düşürülmesi fikrine ben de katılıyorum. Sayı, kademeli olarak düşürülmeli. Kulüpler Birliği’nin geçen hafta TFF ile yaptığı toplantıda da bu yöndeki görüşlerimi dile getirdim. TFF, bu konuda bizim görüşlerimize büyük önem veriyor ve kulüplerin çoğu sayının azaltılması düşüncesine katılıyor. Yabancı sayısının azaltılmasının Türk futbolu adına daha iyi olacağı kanaatindeyim.

11Denizlispor Başkanı Ali Çetin
Abone Olgoogle-news

Denizlispor Başkanı Ali Çetin

Yabancı sınırlamasının kademeli olarak düşürülmesini doğru buluyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu’nun bu konuda alacağı kararın arkasındayız. Yabancı sayısının düşürülmesi yönünde yapılacak bir değişiklik, kesinlikle doğru karar olur.

12HÜRRİYET YAZARLARININ GÖRÜŞLERİ İSE ŞU ŞEKİLDE
Abone Olgoogle-news

HÜRRİYET YAZARLARININ GÖRÜŞLERİ İSE ŞU ŞEKİLDE

13İlker Yasin: Kaliteli yabancı getirip sayıyı düşük tutmak gerekir.
Abone Olgoogle-news

İlker Yasin: Kaliteli yabancı getirip sayıyı düşük tutmak gerekir.

Ben daha önceki yazılarımda, “Türkiye, Avrupa’nın bit pazarıdır” diyerek, yabancı uygulaması ile ilgili görüşümü beyan etmiştim. Kaliteli yabancıya elbette ki evet, ancak kororavirüs kulüplerimizi ekonomik açıdan büyük sıkıntıya soktu. Artık kulüplerin kaliteli yabancı transfer etme şansı çok düşük. Bu nedenle de yabancı sayısının mutlak surette düşmesi gerektiğine inanıyorum. Kalitesiz yabancı alıp sayıyı yüksek tutmaktansa, kaliteli yabancı getirip sayıyı düşük tutmak gerekir. 32 yaş kriterine gelince... Veteran oyuncular Türkiye’ye sadece para için geliyor. Artık 32 yaş ve üzeri futbolculara itibar edilmemeli, yerli genç oyuncular cesurca sahaya sürülmeli.

14Güntekin Onay: Güç dengeleri değişir
Abone Olgoogle-news

Güntekin Onay: Güç dengeleri değişir

Yabancı oyuncu sayısının azaltılması ülke futboluna neler katabilir? 1-) Anadolu takımları ve büyükler arasındaki güç dengeleri değişecek 2-) Kaliteli yerli oyuncuların transfer piyasasındaki fiyatları iyice artacak. 3-) Ligin kalitesi düşecek ve Avrupa’da başarı zorlaşacak. Çağlar, Cengiz, Merih, Zeki, Cenk, Enes gibi yurtdışında oynayan yıldızlar yabancı sayısı serbestken Avrupa’nın önde gelen liglerine gitti. Yeni yıldız adayları ülke içinde kalacak ve bu seviyelere ulaşamayacak

15Uğur Meleke: Asla sınır konmamalı
Abone Olgoogle-news

Uğur Meleke: Asla sınır konmamalı

Ben, Mehmet Arslan’ın haberini gördüğümde inanamadım, çünkü geçmişte denenmiş ve başarısız olmuş metotlara dönüşe anlam veremedim. Defalarca söylediğimi yine tekrarlıyorum: Burada yabancı rakibini geçip formayı alamayan yerli, uluslararası maçta aynı rakibini nasıl yenecek ki? Ülkeye Iphone-Samsung girişini yasaklarsak en iyi telefonu biz mi üreteceğiz? Yabancı sınırlanmamalı. Onun yerine ilk 11’lere 2 tane U22 oyuncusu zorunluluğu geri gelmeli.

16Tahir Kum: 5e düşürülmeli
Abone Olgoogle-news

Tahir Kum: 5'e düşürülmeli

Bu pandemi sürecini Türk futbolu için bir fırsat olarak değerlendiriyorum. Mevcut yabancı sayısı abartılıydı. Her sene eldeki yabancı sayısını 2 veya 3 kişi eksilterek bu sayıyı 5’e düşürmeliyiz. Yaş sınırlaması getirilmesine ise karşıyım. Türk futbolunun gelişimi için Drogba, Sneijder gibi gençlere katkı yapacak, bir şeyler öğretecek yabancılar getirmeliyiz. Atiba’yı bulmuşsun, 50 yaşında olsa ne ne fark eder.

17
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi