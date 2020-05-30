Kulüp başkanları ve yazarlardan 'yabancı sayısı' için çarpıcı yorumlar!

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu Yabancı sayısının düşürülmesi gerektiğini bundan bir yıl önce Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında ilk teklif eden kulüp biziz. Bu bizim ‘olmazsa olmazımız’dır. Mevcut yabancı uygulamasıyla futbolumuzu kalkındırmamız mümkün değil. Bu işin en ideali sahada maksimum 6 yabancıdır. Ve bu iş elbetteki belli bir plan dahilinde kademeli olarak gerçekleştirilmelidir. Ayrıca bundan böyle genç yabancılar tercih etmeliyiz. Yaş konusunda da bir sınırımız olmalı.