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GeriFutbol Koronavirüste 'sonun başlangıcı' kabul ediliyordu! Hastane direktörü açıkladı: 'Aynı anda 40 bin kişi...'
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Haber Giriş: 05 Mayıs 2020 - 11:22,

Koronavirüste 'sonun başlangıcı' kabul ediliyordu! Hastane direktörü açıkladı: 'Aynı anda 40 bin kişi...'

Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta ile Valencia arasında oynanan maç, corona virüsün Avrupa'daki çıkış noktası olarak gösteriliyor...

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'Avrupa'da salgının başlangıç noktası' olduğu edilen Atalanta - Valencia maçına giden taraftarlarda, bir hafta sonra corona virüs vakası olduğu tespit edilmişti...

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Atalanta maçından ülkelerine dönen 3 Valencia taraftarında ise corona virüs testi pozitif çıkmıştı. Bu vakalar, İspanya'da gözlemlenen ilk vakalardı.

3218 BİN OLDU
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218 BİN OLDU

İspanya'da şimdi ise vaka sayısı 218 bine dayanmış durumda...

4İLK OLARAK LE FOCHE SİNYALİ VERMİŞTİ
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İLK OLARAK LE FOCHE SİNYALİ VERMİŞTİ

Roma’da bulunan La Sapienza Üniversitesi’nin (Università di Roma La Sapienza) Biyomedikal Bilimler bölümünde Romatoloji profesörü olan ve aynı zamanda Alerji ve Bağışıklık Sistemi Hastalıkları uzmanı Francesco Le Foche, Bir önemli uyarıda daha bulunan profesör, “Virüsün ilerleyişi İtalya’da yavaşlarsa, Fransa’da, Almanya’da, İspanya’da ve İngiltere yayılmaya devam edecek anlamına gelir." demişti.

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Nitekim İspanya'da salgında ölen kişi sayısında ciddi artış yaşanırken hayatını kaybeden kişi sayısı İtalya'yı geçmişti.

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Atalanta'nın yıldız isimlerinden Alejandro Gomez ise 'sonun başlangıcı' denilen o maç hakkında "İlk başlarda bize hiç bilgi verilmedi. Normal bir gripmiş gibi davrandık, hayatımıza devam ettik. Ölümler başladığında ise korkmaya başladık. O gün Valencia ile oynadığımız maçta statta bulunan bir kişi de corona virüs varmış. Bilmiyorduk... Kimse bilmiyordu." açıklamasını yapmıştı.

7HASTANEDE DİREKTÖRÜ DUYURDU
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HASTANEDE DİREKTÖRÜ DUYURDU

İtalya ve İspanya'da corona virüsün yayılma hızını arttırdığı düşünülen Atalanta-Valencia maçı için flaş bir açıklama geldi.

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Corona virüsü salgınının boyutu tahmin edilemeden önce Şampiyonar Ligi’nde oynanan Atalanta-Valencia maçı için tartışmalar devam ediyor.

9BİRÇOK OYUNCU HASTANEYE KALDIRILDI
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'BİRÇOK OYUNCU HASTANEYE KALDIRILDI'

Son olarak Valencia’nın 30 yaşındaki sol beki Daniel Wass mücadele ile ilgili yaptığı yorumda ”Atalanta’ya karşı o maçı oynamak berbat bir durumda. O maçtan sonra birçok oyuncu hastalandı” ifadelerini kullanmıştı.

10’40 BİN TARAFTAR BİRBİRİNE SARILARAK ÖPTÜ’
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’40 BİN TARAFTAR BİRBİRİNE SARILARAK ÖPTÜ’

Marca’da yer alan habere göre; virüsün yayılmasını tetiklediği düşünülen karşılaşma için Bergamo’daki Giovanni Hastanesi direktörü Lorini de çok konuşulacak bir açıklama yaptı.

114 GOL OLDU VE 4 KEZ TEKRARLANDI
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4 GOL OLDU VE 4 KEZ TEKRARLANDI

Durumu kabul eden bir açıklama yapan doktor, ”Eminim o maçta 40 bin taraftar birbirine sarılarak öptü. Maçta 4 gol oldu ve bu durumun 4 kez tekrarlandığını düşünüyorum. Bu inanılmaz bir etki olur” dedi.

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19 Şubat’ta San Siro’da oynanan mücadelede Atalanta Valencia’yı 4-0 mağlup etmişti.

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'ŞENOL GÜNEŞ ÇOK BÜYÜK HATA YAPTI'

Yazarımız Uğur Meleke, üç büyüklerin gündemini değerlendirdi.

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