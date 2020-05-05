Koronavirüste 'sonun başlangıcı' kabul ediliyordu! Hastane direktörü açıkladı: 'Aynı anda 40 bin kişi...'

4 GOL OLDU VE 4 KEZ TEKRARLANDI Durumu kabul eden bir açıklama yapan doktor, ”Eminim o maçta 40 bin taraftar birbirine sarılarak öptü. Maçta 4 gol oldu ve bu durumun 4 kez tekrarlandığını düşünüyorum. Bu inanılmaz bir etki olur” dedi.