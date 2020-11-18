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GeriFutbol Koronavirüse yakalanan Muhammed Salah'a şok sözler! Düğün görüntüleri olay olmuştu
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 18 Kasım 2020 - 16:15 | 

Koronavirüse yakalanan Muhammed Salah'a şok sözler! Düğün görüntüleri olay olmuştu

Liverpool'un Muhammed Salah, Mısır'da kardeşinin düğününe katılmış ve koronavirüse yakalanmıştı. Mısır'ın efsane ismi Mido, Salah için çok sert ifadeler kullandı.

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Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse yakalanan son yıldız futbolcu Liverpool'un Mısırlı ismi Muhammed Salah olmuştu.

2MISIRDA VİRÜSE YAKALANDI
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MISIR'DA VİRÜSE YAKALANDI

Mısır Futbol Federasyonu, milli ara nedeniyle Mısır'da bulunan Salah'ın son yapılan koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıklamıştı.

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İngiliz ekibi Virgil van Dijk, Alexander-Arnold, Joe Gomez, Fabinho gibi futbolcuların sakatlığıyla boğuşurken, bir şoku da Salah'ın koronavirüse yakalanmasıyla yaşamıştı.

4TÜM DÜNYAYI ŞAŞIRTAN GÖRÜNTÜLER
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TÜM DÜNYAYI ŞAŞIRTAN GÖRÜNTÜLER

Ancak Salah'ın ortaya çıkan son görüntüleri sadece Liverpool'u değil, tüm dünyada şok etkisi yaratmıştı.

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Muhammed Salah'ın koronavirüse yakalanmasından iki gün önce Mısır'da kardeşi Nasr'ın düğününe katıldığı ortaya çıkmıştı.

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Görüntülerde Salah'ın hiçbir sosyal mesafe ve maske olmadan kardeşi ile dans ettiği görülüyordu.

7SORUMSUZ SALAH
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'SORUMSUZ SALAH'

İngiliz basını Salah'ı 'sorumsuz' olmakla eleştirdi ve sert ifadeler kullandı.

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Sosyal medyada da Salah'ın hiçbir kurala uymadan dans etmesi oldukça ses getirdi.

9MIDO: KAPTAN BÖYLE YAPIYORSA O GEMİ BATAR
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MIDO: KAPTAN BÖYLE YAPIYORSA O GEMİ BATAR

Salah'a sert bir eleştiri de Mısır'ın efsane oyuncusu Mido'dan geldi.

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Mido, "Size düğünde ne olduğunu söyleyeyim. 300-400 insan onunla fotoğraf çektirdi ve onu öptü. Milli takımın iyiliğini düşünen bir oyuncuysanız bunu yapmazsınız...

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Salah'ın kampa katılmadan düğüne gitmesi büyük bir utanç. Geminin kaptanı böyle davranıyorsa o gemi batar" ifadelerini kullandı.

12TREZEGUET DE DÜĞÜNDEYDİ
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TREZEGUET DE DÜĞÜNDEYDİ

Salah'ın kardeşinin düğününe Aston Villa forması giyen Kasımpaşa'nın eski futbolcusu Trezeguet de katılmıştı.

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Mısır, 14 günlük karantinaya giren Salah'tan yoksun çıktığı iki maçta da Togo'yu yenmeyi başardı.

14SESSİZLİĞİ SÜRÜYOR
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SESSİZLİĞİ SÜRÜYOR

28 yaşındaki futbolcu Liverpool'un pazar günü Leicester City ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

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Oldukça kalabalık olan düğünden fotoğraflar dış basında büyük ses getirirken henüz Salah cephesinden bir açıklama gelmedi.

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