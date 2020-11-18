Koronavirüse yakalanan Muhammed Salah'a şok sözler! Düğün görüntüleri olay olmuştu

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse yakalanan son yıldız futbolcu Liverpool'un Mısırlı ismi Muhammed Salah olmuştu.Mısır Futbol Federasyonu, milli ara nedeniyle Mısır'da bulunan Salah'ın son yapılan koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıklamıştı.İngiliz ekibi Virgil van Dijk, Alexander-Arnold, Joe Gomez, Fabinho gibi futbolcuların sakatlığıyla boğuşurken, bir şoku da Salah'ın koronavirüse yakalanmasıyla yaşamıştı.Ancak Salah'ın ortaya çıkan son görüntüleri sadece Liverpool'u değil, tüm dünyada şok etkisi yaratmıştı.Muhammed Salah'ın koronavirüse yakalanmasından iki gün önce Mısır'da kardeşi Nasr'ın düğününe katıldığı ortaya çıkmıştı.Görüntülerde Salah'ın hiçbir sosyal mesafe ve maske olmadan kardeşi ile dans ettiği görülüyordu.İngiliz basını Salah'ı 'sorumsuz' olmakla eleştirdi ve sert ifadeler kullandı.Sosyal medyada da Salah'ın hiçbir kurala uymadan dans etmesi oldukça ses getirdi.Salah'a sert bir eleştiri de Mısır'ın efsane oyuncusu Mido'dan geldi. Mido, Size düğünde ne olduğunu söyleyeyim. 300-400 insan onunla fotoğraf çektirdi ve onu öptü. Milli takımın iyiliğini düşünen bir oyuncuysanız bunu yapmazsınız...Salah'ın kampa katılmadan düğüne gitmesi büyük bir utanç. Geminin kaptanı böyle davranıyorsa o gemi batar ifadelerini kullandı.Salah'ın kardeşinin düğününe Aston Villa forması giyen Kasımpaşa'nın eski futbolcusu Trezeguet de katılmıştı.Mısır, 14 günlük karantinaya giren Salah'tan yoksun çıktığı iki maçta da Togo'yu yenmeyi başardı.28 yaşındaki futbolcu Liverpool'un pazar günü Leicester City ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.Oldukça kalabalık olan düğünden fotoğraflar dış basında büyük ses getirirken henüz Salah cephesinden bir açıklama gelmedi.