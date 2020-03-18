Koronavirüs'e rağmen tehlikeli hareket! İnşaattan izlediler...

Tamer Yeniş de "Virüs tüm dünyayı etkiledi. Hiçbir yerde maçlar izlenmiyor. Biz de bu karar sonunda buraya geldik. Bu daire benim, dairem stadyumu tam karşıdan görüyor. Biz de buradan takımımıza destek vermeye çalışıyoruz" diye konuştu.