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'Koronavirüs Zlatan'a gelmezse, Zlatan virüse gider' dedi, ilk maçına çıktı
Dünya futbolunun sıra dışı karakteri Zlatan İbrahimovic yine yaptı yapacağını...
VİRÜSE MEYDAN OKUDU
Geçtiğimiz haftalarda koronavirüs salgınıyla mücadele eden İtalya'da bir bağış kampanyası başlattığını duyuran İbrahimovic, açıklamasında virüse meydan okumayı da ihmal etmemişti.
'VİRÜS ZLATAN'A GELMEZSE ZLATAN ONA GİDER'
İsveçli yıldız, ''Birlikte, bencil olmadan her gün bizim hayatımızı kurtarmaya çalışan doktorlara ve hastanelere yardım etmeliyiz. Haydi hep beraber koronavirüse tekmeyi vuralım ve bu maçı kazanalım. Unutmayın; eğer virüs Zlatan'a gelmezse, Zlatan virüse gider.'' ifadelerini kullanmıştı.
Koronavirüs salgınının en çok can aldığı ülkelerden biri olan İtalya'da; ligin süresiz olarak ertelenmesi üzerine Milan'ın golcüsü Zlatan İbrahimovic, ülkesi İsveç'in yolunu tuttu.
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