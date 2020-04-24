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Haber Giriş: 24 Nisan 2020 - 13:20,

'Koronavirüs Zlatan'a gelmezse, Zlatan virüse gider' dedi, ilk maçına çıktı

Dünya futbolunun sıra dışı karakteri Zlatan İbrahimovic yine yaptı yapacağını...

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1VİRÜSE MEYDAN OKUDU

VİRÜSE MEYDAN OKUDU

Geçtiğimiz haftalarda koronavirüs salgınıyla mücadele eden İtalya'da bir bağış kampanyası başlattığını duyuran İbrahimovic, açıklamasında virüse meydan okumayı da ihmal etmemişti.

2VİRÜS ZLATANA GELMEZSE ZLATAN ONA GİDER

'VİRÜS ZLATAN'A GELMEZSE ZLATAN ONA GİDER'

İsveçli yıldız, ''Birlikte, bencil olmadan her gün bizim hayatımızı kurtarmaya çalışan doktorlara ve hastanelere yardım etmeliyiz. Haydi hep beraber koronavirüse tekmeyi vuralım ve bu maçı kazanalım. Unutmayın; eğer virüs Zlatan'a gelmezse, Zlatan virüse gider.'' ifadelerini kullanmıştı.

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Koronavirüs salgınının en çok can aldığı ülkelerden biri olan İtalya'da; ligin süresiz olarak ertelenmesi üzerine Milan'ın golcüsü Zlatan İbrahimovic, ülkesi İsveç'in yolunu tuttu.

4ÖNCE İDMANA ÇIKTI

ÖNCE İDMANA ÇIKTI

Milan'ın İsveçli yıldızı Zlatan Ibrahimovic, corona virüs için yapılan karantina uyarılarını dinlemeyip ilk olarak antrenmana çıkmıştı.

5SOSYAL MESAFEYİ HİÇE SAYDI

SOSYAL MESAFEYİ HİÇE SAYDI

Hammarby takımının diğer futbolcuları ile bir araya gelen fenomen futbolcu, sosyal mesafe uyarılarını da dinlemedi.

6MAÇI DUYURUSUNU YAPTI VE...

MAÇI DUYURUSUNU YAPTI VE...

38 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından dün yaptığı bir paylaşımla ise karşılaşmanın canlı yayınlanacağını açıklamıştı.

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İbrahimovic bu haberi, "Sana bir sihir yapmamı ister misin?" sözleriyle duyurmuştu.

8HAZIRLIK MAÇINA ÇIKTI

HAZIRLIK MAÇINA ÇIKTI

Sosyal izolasyonun devam ettiği günlerde, Zlatan ise Hammarby Kulübü'nün bugün oynadığı bir hazırlık maçında görev aldı.

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Zlatan İbrahimovic yüzde 25'ine sahip olduğu Hammarby takımı ile bugün bir hazırlık maçına çıktı.

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Daha önce İsveç'e gidip kendi evinde karantinada kalacağını açıklayan Ibrahimovic, ilk olarak İsveç'in Hammarby takımının antrenman tesislerinde görüntülenmişti.

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Zlatan Ibrahimovic, Los Angeles Galaxy formasıyla ilk kırmızı kartını görmüştü Farkında olmadan ayağına basan rakibine arkadan tokat atan Zlatan Ibrahimovic, Video Yardımcı Hakem kararıyla oyundan atıldı. Los Angeles Galaxy, Zlatan Ibrahimovic'ten yoksun ve 10 kişi oynadığı mücadeleyi, Kamara'nın golüyle 1-0 kazandı. O görüntüleri hatırlıyoruz...

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