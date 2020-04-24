'Koronavirüs Zlatan'a gelmezse, Zlatan virüse gider' dedi, ilk maçına çıktı

'VİRÜS ZLATAN'A GELMEZSE ZLATAN ONA GİDER' İsveçli yıldız, ''Birlikte, bencil olmadan her gün bizim hayatımızı kurtarmaya çalışan doktorlara ve hastanelere yardım etmeliyiz. Haydi hep beraber koronavirüse tekmeyi vuralım ve bu maçı kazanalım. Unutmayın; eğer virüs Zlatan'a gelmezse, Zlatan virüse gider.'' ifadelerini kullanmıştı.