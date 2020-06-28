Koronavirüs salgınını hiçe saydılar! Yaralılar ve gözaltılar var...

Spor Arena Dış Haber | Liverpool, Chelsea'nin Manchester City'yi mağlup etmesiyle bitime 7 hafta kala 30 yıl aradan sonra İngiltere'de şampiyon oldu.Premier Lig'in kurulduğu 1992 yılından bu yana ilk kez şampiyon olan Liverpool'da taraftarlar, koronavirüs salgını sebebiyle yapılan uyarıları hiçe sayıp günlerdir kutlama yapıyor.Liverpool'un stadı Anfield Road ve çevresinde günlerdir gece-gündüz demeden şampiyonluğu kutlayan Liverpool taraftarı, resmi kurumlardan gelen uyarıları da dinlemiyor.Kutlamalarda çıkan olaylarda yaralananlar ve gözaltına alınanlar olduğu açıklandı.Liverpool Valisi Joe Anderson, Liverpool taraftarının şampiyonluk kutlamalarındaki davranışlarının kabul edilemez olduğunu söyledi.Kutlamalarda yapılanlar Liverpool Futbol Kulübünün ve Liverpool şehrinin adını kötüye çıkarıyorHayal kırıklığına uğradım, sinirlendim, üzüldüm. Bazı insanlar şehrin tarihi binalarının merdivenlerine işemişler.Çünkü litrelerce bira tüketiliyor. Kutlamalara katılan bazı insanlar sorumluluk gösteriyor ama bir kısım taraftarlar yaptıkları şeylerle şehrin ve kulübün adını kirletiyor.Kutlama sabahlarında meydanlarda çöp yığınları oluyor.Öte yandan salgının ikinci dalgasıyla ilgili endişe duyduğumuz bugünlerde sosyal mesafenin hiçe sayılması da kabul edilemez.Merseyside Polis Teşkilat Müdürü Ando Cooke, bazı taraftarların polise saldırdığını söyledi.Şampiyonluk kutlamalarında çocuklu aileler var. Ailelerin katıldığı kutlamalara yapılan kötü şeyler gölge düşürdü. Bu davranışlar kabul edilemez.Polislerimize saldıranlar var. Bazı memurlarımız yaralandı. Olaylarda toplam 34 kişi yaralandı. 3 kişinin durumu ağır olmak üzere 7 kişi hala hastanede yatıyor.Olaylarda toplumsal düzeni bozan 100 kişiyi gözaltına aldık.30 yıllık şampiyonluk hasretine son veren Liverpool Futbol Kulübü de yaşanan olaylar hakkında açıklama yaptı.Şehir hala salgın kriziyle savaşmaktadır. Gördüğümüz bu davranışlar kabul edilemez. Bu konuda Liverpool Valisi ve polis teşkilatının görüşlerini paylaşıyoruz.Koronavirüste ikinci dalga tehlikesi var. Bu nedenle dikkatli olmalıyız. Kötü davranışlardan uzak durmalıyız.Sağlık tehlikesi bittiğinde takımımızın da katılacağı şampiyonluk geçidi ve kutlamalar düzenlenecektir. Lütfen enerjinizi o kutlamaya saklayın.