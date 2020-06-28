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Hürriyet
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Futbol
Spor Arena Dış Haber
Haber Giriş: 28 Haziran 2020 - 18:01,

Koronavirüs salgınını hiçe saydılar! Yaralılar ve gözaltılar var...

Salgında ikinci dalga tehlikesinde inanılmaz olaylar yaşandı! Tarihi binalara işediler...

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Spor Arena Dış Haber | Liverpool, Chelsea'nin Manchester City'yi mağlup etmesiyle bitime 7 hafta kala 30 yıl aradan sonra İngiltere'de şampiyon oldu.

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Premier Lig'in kurulduğu 1992 yılından bu yana ilk kez şampiyon olan Liverpool'da taraftarlar, koronavirüs salgını sebebiyle yapılan uyarıları hiçe sayıp günlerdir kutlama yapıyor.

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Liverpool'un stadı Anfield Road ve çevresinde günlerdir gece-gündüz demeden şampiyonluğu kutlayan Liverpool taraftarı, resmi kurumlardan gelen uyarıları da dinlemiyor.

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Kutlamalarda çıkan olaylarda yaralananlar ve gözaltına alınanlar olduğu açıklandı.

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Liverpool Valisi Joe Anderson, Liverpool taraftarının şampiyonluk kutlamalarındaki davranışlarının kabul edilemez olduğunu söyledi.

6BBC Merseysidea konuşan Vali Anderson şunları söyledi:
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BBC Merseyside'a konuşan Vali Anderson şunları söyledi:

"Kutlamalarda yapılanlar Liverpool Futbol Kulübünün ve Liverpool şehrinin adını kötüye çıkarıyor"

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"Hayal kırıklığına uğradım, sinirlendim, üzüldüm. Bazı insanlar şehrin tarihi binalarının merdivenlerine işemişler."

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"Çünkü litrelerce bira tüketiliyor. Kutlamalara katılan bazı insanlar sorumluluk gösteriyor ama bir kısım taraftarlar yaptıkları şeylerle şehrin ve kulübün adını kirletiyor."

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"Kutlama sabahlarında meydanlarda çöp yığınları oluyor."

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"Öte yandan salgının ikinci dalgasıyla ilgili endişe duyduğumuz bugünlerde sosyal mesafenin hiçe sayılması da kabul edilemez."

11POLİSE SALDIRDILAR
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"POLİSE SALDIRDILAR"

Merseyside Polis Teşkilat Müdürü Ando Cooke, bazı taraftarların polise saldırdığını söyledi.

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"Şampiyonluk kutlamalarında çocuklu aileler var. Ailelerin katıldığı kutlamalara yapılan kötü şeyler gölge düşürdü. Bu davranışlar kabul edilemez."

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"Polislerimize saldıranlar var. Bazı memurlarımız yaralandı. Olaylarda toplam 34 kişi yaralandı. 3 kişinin durumu ağır olmak üzere 7 kişi hala hastanede yatıyor."

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"Olaylarda toplumsal düzeni bozan 100 kişiyi gözaltına aldık."

15LIVERPOOL DA TEPKİ GÖSTERDİ
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LIVERPOOL DA TEPKİ GÖSTERDİ

30 yıllık şampiyonluk hasretine son veren Liverpool Futbol Kulübü de yaşanan olaylar hakkında açıklama yaptı.

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"Şehir hala salgın kriziyle savaşmaktadır. Gördüğümüz bu davranışlar kabul edilemez. Bu konuda Liverpool Valisi ve polis teşkilatının görüşlerini paylaşıyoruz."

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"Koronavirüste ikinci dalga tehlikesi var. Bu nedenle dikkatli olmalıyız. Kötü davranışlardan uzak durmalıyız."

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"Sağlık tehlikesi bittiğinde takımımızın da katılacağı şampiyonluk geçidi ve kutlamalar düzenlenecektir. Lütfen enerjinizi o kutlamaya saklayın."

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