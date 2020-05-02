Koronavirüs gündeminde İtalya'da tartışılan karar! Resmen açıklandı...

ERKEN ÇARK ETTİ Conte, yeni yaptığı açıklamada ise; yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirlerin tamamen kaldırılıp normale dönülmesi için ülkede henüz uygun koşulların olmadığını söyleyerek, "Herkes bir an önce normale dönüleceğini düşünüyordu ama bunu yapmak için uygun koşullar yok. Bunu açık ve güçlü bir şekilde söylememiz gerekiyor." sözleriyle salgına ilişkin eğrinin tekrar yükselişe geçeceğini vurguladı.