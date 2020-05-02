Koronavirüs gündeminde İtalya'da tartışılan karar! Resmen açıklandı...
Koronavirüsün etkisini en fazla gösterdiği ülkelerin başına gelen İtalya'da çok tartışılan karar...
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207 pozitif vakanın görüldüğü ve son açıklanan verilere göre 28.236 kişinin hayatını kaybettiği İtalya'da başbakan Conte'nin geçtiğimiz hafta söylediği sözler sadece İtalya'da değil, dünyada da gündem olmuştu.
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Başbakan Giuseppe Conte ilk olarak "4 Mayıs'ta İtalya'yı kademeli olarak açacağız" demişti.
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NORMALE DÖNÜŞ SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ
Başbakan Conte'nin açıkladığı kademeli normale dönüş programı, 28 bin üzeri ölümün gerçekleştiği İtalya'da şaşkınlık yarattı.
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ERKEN ÇARK ETTİ
Conte, yeni yaptığı açıklamada ise; yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirlerin tamamen kaldırılıp normale dönülmesi için ülkede henüz uygun koşulların olmadığını söyleyerek, "Herkes bir an önce normale dönüleceğini düşünüyordu ama bunu yapmak için uygun koşullar yok. Bunu açık ve güçlü bir şekilde söylememiz gerekiyor." sözleriyle salgına ilişkin eğrinin tekrar yükselişe geçeceğini vurguladı.
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Bilindiği gibi TFF Sağlık Kurulu 31 sqayfalık "Geri Dönüş Öneri Protokolü" hazırlamıştı. TFF’nin liglerin oynanması sürecine ilişkin çalışmalar tamamlanırken, protokolün, genel prensipler, hazırlık dönemi, bireysel ve grup antrenmanları evresi ile pozitif test senaryolarını içeren ilk kısmı yayınlandı.
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Ancak Avrupa'da çalışmaların sistemli şekilde yürütüldüğünü söylemek zor.
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BEKLENENDEN ERKEN BAŞLIYOR
İtalya Futbol Federasyonu başkanı Gravina "Ligi bitirmemiz ve oynamamız lazım. Ben bu koltukta oturduğum sürece ligi iptal etmem" şeklinde cevap vermişti.
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Serie A mücadele eden takımlar ve ligin yöneticileri ise 2019-20 sezonunun tamamlanması konusundaki isteğini ve hükümetle iş birliğine gitmeyi oy birliğiyle onayladı.
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İtalyan medyasınaa göre ise Torino ve Brescia'nın ise aleyhte oy kullandığı belirtiliyor.
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Uzmanların yine de ligin yeniden başlaması için uygun koşullar olup olmadığının tespiti için bir çalışma gerçekleştireceği de vurgulandı.
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Premier Lig kulüpleri de sezonun tamamlanması yönündeki görüşlerini yineledi. Premier Lig’den yapılan açıklamada, karşılaşmaların, futbolcuların ve teknik heyetlerin görüşleri de alınarak, sadece hükümetin yönlendirmesi sonucu başlayabileceği kaydedildi.
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İtalya'da 18 Mayıs itibariyle yasakların gevşetilmesi söz konusu...
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Ergin Ataman mı, Obradovic mi?
Anadolu Efes'in pivotu Spor Arena'ya açıklamalar yaptı.