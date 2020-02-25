Koronavirüs futbolu da vurdu! İtalya'da Juventus - Inter maçı seyircisiz...
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronaviüs, futbolu da etkilemeye başladı.... İtalya'da şampiyonluk yolunda oldukça önem taşıyan Juventus - Inter maçının seyircisiz oynanması gündemde.
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Spor Arena Dış Haber | Çin'de başladıktan sonra yavaş yavaş tüm dünyaya yayılan koronavirüs, futbolu da vurdu.
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İtalya'da bu hafta oynanması planlanan 4 maç iptal edilmişti.
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Ülkede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye ulaşırken İtalya'da kırmızı alarm verildi.
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Inter'in UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Ludogorets maçının da koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacağı açıklanmıştı.
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İtalyan haber ajansı ANSA'nın haberine göre İtalya Futbol Federasyonu, maç takviminin daha fazla sıkışmaması için hükümete 'maçları seyircisiz oynama' önerisinde bulundu.
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Bu önerinin ardından gözler haftasonu oynanması planlanan Juventus - Inter maçına çevrildi.
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İtalya'da şampiyonluk yolunda oldukça önem taşıyan dev maç, seyircisiz oynanma tehlikesi ile karşı karşıya...
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Udinese-Fiorentina, AC Milan-Genoa, Parma-SPAL, Sassuolo-Brescia ve Sampdoria-Hellas Verona maçlarının da önlem amaçlı seyircisiz oynanması planlanıyor.
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Öte yandan İtalya'da Lecce, Cagliari, Roma ve Napoli'de maçların normal olarak oynanabileceği belirtiliyor...
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İtalya'nın dışında Japonya'da da koronavirüs, futbol oynanmasına engel oldu. Japonya'da yeni tip koronavirüs salgınının oluşturduğu endişe nedeniyle 1, 2 ve 3. ligler ile Japonya J Ligi Levain Kupası'nda 28 Şubat-15 Mart tarihlerinde oynanacak 94 karşılaşma ertelendi.
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Japonya Ligi (J League) resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, "28 Şubat-15 Mart tarihleri arasında J League'de oynanacak bütün karşılaşmalar ertelenmiştir." ifadesi yer aldı. Kararın, 2 haftalık sürecin koronavirüsün yayılmasının engellenmesinde önemli olduğu için alındığı aktarıldı.
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İtalya'da koronavirüs (Covid-19) sebebiyle ölenlerin sayısı 7'ye yükselirken, virüsün bulaştığı kişi sayısı ise 230'u buldu. İtalya, koronavirüsün en yaygın olduğu Çin ve Güney Kore'nin ardından dünyada üçüncü, Avrupa'da ise ilk ülke konumundaydı.
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Ülkenin finans, moda ve ticaret merkezi Milano'nun baş şehri olduğu Lombardiya ile Venedik'i içine alan Veneto virüsten en çok etkilenen bölgeler oldu.