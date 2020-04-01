Koronavirüs (corona virüsü) futboldan can aldı! Galatasaray detayı...
Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle spor dünyasından birçok isim karantina alınırken üzücü bir haber daha geldi... Futbol dünyasını sarsan ölümün ardından 'Galatasaray'la ilgili o detay dikkat çekti...
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Fransa'da da Olimpik Marsilya'nın eski başkanı Pape Diouf'un ölümü şok etkisi yarattı.
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Olimpik Marsilya'nın eski başkanlarından 68 yaşındaki Pape Diouf'un, tedavi gördüğü başkent Dakar'daki Fann Üniversite Hastanesinden Fransa'nın Nice kentindeki bir hastaneye ambulans uçakla nakledilmesi için hazırlık yapılıyordu.
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Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Fransız futbol takımı Durumu aniden kötüleşen Diouf, ülkesi Senegal topraklarında hayatını kaybetti.
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21 YAŞINDAKİ ANTRENÖRÜN ÖLÜMÜ DERİNDEN SARSTI
İspanya’da etkisini arttırarak devam ettiren korona virüs nedeniyle futbol camiasından bir kişi hayatını kaybetmişti. İspanya'nın Malaga şehri takımlarından Atletico Portada Alta’nın 21 yaşındaki antrenörü Francisco Garcia’nın virüs nedeniyle hayatını kaybettiği açıklanmıştı.
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İspanya'nın ardından Fransa ve Senegal'de haber büyük bir yıkım yaratırken Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Valbuena da eski başkanı için başsağlığı mesajı yayınladı.
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'RİBERY' KRİZ OLDU
2005-06 sezonunda dönemin Marsilya Başkanı Pape Diouf, Galatasaray'dan Franck Ribery'i transfer etmek istediklerini belirtmiş ve AFP'ye verdiği açıklamada ''Cazip bir teklifle Galatasaray'ın karşısına çıkabiliriz. Ribery için ciddi girişimlerimiz olacak, bonservis ücreti önemli değil.'' sözlerini kullanmıştı.
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Galatasaray Başkanı Özhan Canaydın ise Diouf'a cevap olarak "Ribery'den daha uzun yıllar faydalanacağız. Ondan çok memnunuz ve satmayı düşünmüyoruz. Ribery, en büyük dileğinin Galatasaray'da şampiyonluk yaşamak olduğunu söyledi.'' demişti.
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Yarım sezonda Galatasaray formasıyla kendisine hayran bırakan Ribery, sezon sonunda ise bonservissiz bir şekilde Marsilya'nın yolunu tutmuştu. Ribery, Galatasaray'dan maaşını alamadığını gerekçe göstererek sarı kırmızılı ekibi UEFA'ya şikayet etmiş ve sözleşmesini fesh edip Marsilya'ya imza atmıştı.
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Galatasaray ise transferde usülsüzlük yaptığı suçlamasıyla Marsilya'ya dava açmıştı. Marsilya kulübünün eski başkanı Pape Diouf’un da Fransa polisi tarafından sorguya çekildiği bildirilmişti.
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Ribery'nin G.Saray'dan Marsilya'ya transferi sırasında yolsuzluk yapıldığı iddialarını araştıran Marsilya savcılığı Marsilya kulübünün hesaplarını incelemeye almış ve kulübe baskın düzenlemişti.