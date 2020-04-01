Koronavirüs (corona virüsü) futboldan can aldı! Galatasaray detayı...

Galatasaray Başkanı Özhan Canaydın ise Diouf'a cevap olarak "Ribery'den daha uzun yıllar faydalanacağız. Ondan çok memnunuz ve satmayı düşünmüyoruz. Ribery, en büyük dileğinin Galatasaray'da şampiyonluk yaşamak olduğunu söyledi.'' demişti.