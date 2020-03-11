Haber Giriş: 11 Mart 2020 - 08:11,
Koronavirüs, Arsenal'a sıçradı! Erteleme ve karantina kararı...
Arsenal'dan resmi açıklama geldi...
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve yaklaşık 3 bin insanın hayatını kaybetmesine sebep olan koronavirüs, spor camiasına da sıçradı.
Bu gelişmenin üzerinden çok geçmeden bu kez Olympiakos'un sahibi ve başkanı Evangelos Marinakis, kişisel instagram hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Kararın gerekçesi olarak, Arsenal - Olimpiakos maçı öncesinde bazı futbolcular ile teknik heyetten 4 kişinin Olimpiakos Başkanı Evangelos Marinakis ile el sıkışması gösterildi.
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