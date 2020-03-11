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Futbol
Haber Giriş: 11 Mart 2020 - 08:11, /

Koronavirüs, Arsenal'a sıçradı! Erteleme ve karantina kararı...

Arsenal'dan resmi açıklama geldi...

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Tüm dünyayı etkisi altına alan ve yaklaşık 3 bin insanın hayatını kaybetmesine sebep olan koronavirüs, spor camiasına da sıçradı.

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Juventus U-23 takımının rakibinde 3 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından harekete geçen İtalyan ekibi, genç futbolcuları evlerinden çıkmamaları yönünde uyarmış ve idmanları iptal etmişti.

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Bu gelişmenin üzerinden çok geçmeden bu kez Olympiakos'un sahibi ve başkanı Evangelos Marinakis, kişisel instagram hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

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Marinakis söz konusu paylaşımında, "Koronavirüs beni de ziyaret etti. Kamuoyunu bu konuda bilgilendirmek zorunda hissettim. Gerekli tüm önlemleri aldım, kendimi iyi hissediyorum. Doktorların tavsiyesine uyuyorum. Vatandaşlarıma aynı şeyi öneriyorum." ifadelerini kullandı.

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Marinakis'in gündeme bomba gibi düşen bu açıklamasının ardından İngiltere'den çarpıcı bir karar geldi.

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Premier Lig'de Arsenal ile Manchester City arasında oynanacak mücadele ileri bir tarihe ertelendi.

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Kararın gerekçesi olarak, Arsenal - Olimpiakos maçı öncesinde bazı futbolcular ile teknik heyetten 4 kişinin Olimpiakos Başkanı Evangelos Marinakis ile el sıkışması gösterildi.

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Kulüp ayrıca, koronavirüse yakalanan Olympiakos Başkanı Marinakis el sıkıştığı belirlenen 4 personel ile bazı futbolcuların 14 gün boyunca evlerinde tutulacaklarını açıkladı.

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11 Mart 2020 tariginde TSİ 22:30'da oynanması gereken müsabakanın yeni tarihi ve saati henüz resmen açıklanmadı.

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Öte yandan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan, koronavirüse önlem amacıyla flaş bir karar aldı.

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İtalyan devi, ülkede ulusal karantina ilan edilmesinin ardından Pazartesi gününe kadar antrenmanları durdurma kararı aldı.

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EURO 2020'de en büyük ümitlerimizden biri olan Hakan Çalhanoğlu, böylece turnuva öncesi hem maç hem de antrenman eksikliği yaşayacak.

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Milan'ın dışında Fiorentina ve Hellas Verona da antrenmanları tamamen durdurdu. Lazio ise antrenman yapılmayacağını ve futbolcuların özel olarak çalışacağını duyurdu.

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