Korona günlerinde bünyeye iyi gelecek spor kitapları ve filmleri

Ben Zlatan İbrahimovic (David Lagercrantz) Futbol dünyasının kuşkusuz en kendi şahsına münhasır adamı Zlatan İbrahimovic, benzersiz stiliyle yaşadığı her sıkıntıyı, her golü, antrenmanlardaki her kavgayı ve dünyanın en büyük kulüplerini zirveye nasıl taşıdığını tüm samimiyetiyle bu kitapta anlatıyor.