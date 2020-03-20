Korona günlerinde bünyeye iyi gelecek spor kitapları ve filmleri

Tüm bunları yaparken de zamanımızı geçirecek farklı şeyler arıyoruz. Elbette bunların başında da kitap okumak ve film izlemek geliyor. Ben de bu zorunlu karantina günlerinde spor dünyasından kitap ve film önerileriyle evdeki günlerinize katkıda bulunmaya çalışacağım;