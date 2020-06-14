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HaberlerSpor Haberleri Diğer HaberleriKorkutan görüntü! Sosyal mesafe hiçe sayıldı ve 20 bini aşkın seyirci maça alındı...
GeriDiğer Korkutan görüntü! Sosyal mesafe hiçe sayıldı ve 20 bini aşkın seyirci maça alındı...
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Spor Arena Dış Haber
Haber Giriş: 14 Haziran 2020 - 17:40,

Korkutan görüntü! Sosyal mesafe hiçe sayıldı ve 20 bini aşkın seyirci maça alındı...

İkinci dalga tehlikesi oluşturabilir mi?

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Spor Arena Dış Haber | Dünya genelinde bir azalma da olsa koronavirüs salgını bitmiş değil. Vakalarda ve ölüm sayılarındaki düşüşe rağmen hükümetler normal yaşama dönüşte insanların dikkatli olmaları gerektiği uyarısı yapıyor.

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Dünya genelinde bir azalma da olsa koronavirüs salgını bitmiş değil. Vakalarda ve ölüm sayılarındaki düşüşe rağmen hükümetler normal yaşama dönüşte insanların dikkatli olmaları gerektiği uyarısı yapıyor.

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Görüntüler Yeni Zelanda'dan... Ülkede salgına yakalanan insan sayısı bin 154 olarak açıklandı. 22 hasta hayatını kaybederken bin 132 kişi de iyileşti.

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3 haftadır pozitif vaka tespit edilmeyen Yeni Zelanda'da hükümet, kısıtlamaları kaldırma kararı aldı.

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Spor müsabakaları da seyircili olarak yeniden başladı. Ülkenin en önemli spor dalı olan rugbyde ara sonrası ilk maç seyircili olarak oynandı.

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Otago Highlanders and Waikato Chiefs arasında oynanan mücadeleyi Forsyth Barr Stadyumu'nda 20 bini aşkın seyirci izledi.

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Büyük çekişmeye sahne olan mücadeleyi ev sahibi Otago 28-27 kazandı.

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Ancak çekişmenin yanı sıra tribünlerde seyircilerin oluşturduğu atmosfer dünyanın gündemine oturdu. Tartışılan konu şu: Çok mu erken?

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Son 3 haftada koronavirüs vakası bulunmayan Yeni Zelanda'nın bütün kısıtlamaları kaldırmasıyla tribüne akın eden 20 bini aşkın taraftar, yeni bir dalga tehlikesi oluşturabilir mi?

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Yeni Zelanda'nın kararı kimi otoritelerce eleştirilse de maçı yaşayan teknik sorumlular ve rugby oyuncuları, maçı seyircilerin önünde oynamanın büyük keyif olduğu kanısında.

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Otago Highlanders and Waikato Chiefs maçından kareler...

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